Работодатели равнодушны к охране труда

Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru, лишь 15% имеющих постоянную работу россиян могут назвать уровень охраны труда на своих предприятиях высоким.

Под охраной труда подразумевается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Большинство же респондентов (39%) оценивает уровень охраны труда в своей организации как средний: "Главное, что руководитель относится к охране труда ответственно, а остальное мы наладим"; "У нас не опасное предприятие, поэтому всё нормально". Около трети участников опроса (32%) уверены, что их компании вообще не уделяют внимания охране труда".