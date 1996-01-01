Экономический спад повысил лояльность работников

Как рассказывают специалисты Владивостокского офиса Kelly Services, 21% опрошенных заявили, что вследствие экономического кризиса они стали более лояльны по отношению к своему работодателю. 64% не изменили своего отношения, а 15% считают, что кризис только ухудшил их взаимоотношения с работодателем.

Основными причинами повышения лояльности работников стали: хорошее моральное состояние в коллективе (48%), хорошее руководство/ менеджмент (47%), не изменившийся уровень заработных плат (47%), а также возможности для обучения и развития (44%).

Интересные результаты продемонстрировал вопрос "Что для вас является наиболее веской причиной для того, чтобы покинуть компанию?". Самыми популярными ответами были: недостаток возможностей для развития (37%) и низкая зарплата (23%).

"Людей в первую очередь мотивируют интересные задачи и содержание их работы. Если работа интересная, и проекты периодически меняются, то сотрудники довольно долго будут трудиться в одной компании, - комментирует результаты исследования Татьяна ДОБРОВА, региональный менеджер Владивостокского офиса Kelly Services.