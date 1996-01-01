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"Дальавиа" погасила долг по зарплате

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Авиакомпания "Дальавиа", продав три своих самолета, полностью погасила задолженность по заработной плате перед бывшими работниками.

В авиакомпании "Дальавиа", которую суд в июне 2009 г. признал банкротом, работали 2,8 тыс. человек. "Полное погашение задолженности стало возможным после завершения торгов, в ходе которых было реализовано три воздушных судна Ан-24 на сумму 34,02 миллиона рублей. Эти деньги были незамедлительно направлены на расчетный счет ОАО "Дальавиа" для погашения задолженности по зарплате", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ на сайте ведомства. В ведомстве напомнили, что на момент признания авиакомпании банкротом общая сумма задолженности по зарплате перед работниками составляла 287,8 млн руб. "На сегодняшний день остаются невыплаченными суммы выходного пособия работникам авиапредприятия (это порядка 80 млн руб.), которые планируется погасить после реализации иного имущества должника", - отметили в Генпрокуратуре.

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