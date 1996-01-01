Не мешайте работать!

Более 600 представителей малого и среднего бизнеса съехались на минувшей неделе во Владивосток на свой первый предпринимательский съезд. Они представляли свыше 63 тысяч предпринимателей края.

"Подготовка к мероприятию шла почти 8 месяцев, - сказала на открытии съезда одна из его главных вдохновителей, председатель общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА. - Необходимость подобного диалога с властью назревала давно. Тенденция к консолидации общественных движений налицо. В настоящее время более 20 тыс. предпринимателей состоят в различных организациях и ассоциациях. И проблемы у всех общие, поэтому мы надеемся, что после совместного диалога, в котором примет участие губернатор края Сергей ДАРЬКИН, часть наболевших проблем снимется с повестки дня".

Надежды предпринимателей губернатор края оправдал. Он появился во второй день работы, как это было запланировано регламентом. А первый день съезда предприниматели работали по секциям. В них представители бизнеса имели возможность обсудить различные аспекты, мешающие развитию приморского бизнеса. Наиболее посещаемыми были две секции: по налогообложению и экономической безопасности. Причем секция по налогам носила еще и обучающий характер. На ней специалисты краевой налоговой инспекции провели разъяснительные лекции.

"В настоящее время налоговое законодательство существенно меняется. В связи с этим многие предприниматели из отдаленных районов не всегда правильно оформляют налоговую отчетность. В немалой степени этому способствует и укрупнение налоговых инспекций в районах. Теперь, чтобы получить консультацию в налоговой инспекции, большинству нужно ехать не один десяток километров. Но мы надеемся, что с введением в действие системы электронной отчетности через Интернет эта проблема решится", - говорили налоговые специалисты.

Однако делегатов съезда волновало не только расстояние до ближайшей налоговой. Почти все выступающие отмечали, что налоговый пресс на бизнес постоянно растет. "В среднем налоговая нагрузка ежегодно возрастает на 15-20%", - утверждали представители Дальнереченска.

Опровергнуть это заявление представители фискальных органов и не пытались. А вот на то, что в скором времени у предпринимателей появятся дополнительные трудности, намекнули: "Большинство предпринимателей не прошли перерегистрацию в налоговых органах. В 2004 г. функции регистрации и перерегистрации физических и юридических лиц федеральным законодательством нам. Однако на 1 декабря из 63 тыс. предпринимателей встали на учет не более 20 тыс. Учитывая, что у оставшихся 40 тыс. на регистрацию осталось меньше месяца, мы настоятельно просим всех поторопиться. Ведь, согласно закону, свидетельство о регистрации выдается в течение пяти дней. Если кто-то придет в конце декабря, налоговая инспекция ему уже помочь не сможет", - утверждала специалист налоговой инспекции, отвечающая за это направление, Галина ВАХРЕНЕВА.

Довольно шумные дебаты наблюдались в секции экономической безопасности. "К сожалению, эта формулировка весьма расплывчатая, - считает председатель общественного объединения предпринимателей города Находки Михаил ЛАПУШКИН. - Не все бизнесмены ее одинаково толкуют. Так, для малых предпринимателей - это административные барьеры и вымогательство чиновников различного уровня. Для тех, кто занимается атикоррупционными проектами, - это сговор крупных финансо-промышленных корпораций. Сколько людей, столько и проблем. Но все сходятся в одном: до благоприятных условий ведения бизнеса в нашем государстве еще далеко. Правила игры, которые сегодня устанавливает государство, предпринимательское сословие не устраивают. Да, малое предпринимательство в крае довольно сильное, но оно не систематизировано, нет движения вперед. Мы зачастую работаем не на опережение, а на отставание. Взять данный съезд. Он должен был проводиться еще несколько лет назад".

Еще одна секция, прошедшая в первый день съезда, вызвала больше вопросов, чем ответов. На ней обсуждалась столь модная в последний год социальная ответственность бизнеса. "Данное словосочетание в последние время изобилует в лексиконе чиновников, - рассказывает ведущая секции, директор артемовского филиала ТПП Лариса КОВУН. - Правда, они понимают его весьма своеобразно. Для них социальная ответственность - это своего рода выполнение функций власти по снятию социальной напряженности в небольших муниципальных образованиях. Но откуда предприниматели могут взять деньги на спонсорство, если их нет даже на обновление основных фондов производства? Другая больная тема - увеличение заработной платы для наемных работников, трудящихся в этом секторе. Администрация края настаивает на том, что средняя зарплата должна быть 6 тыс. руб. Но, по мнению большинства коммерсантов, платить такую зарплату своим работникам могут только крупные предприятия, поэтому реальная зарплата в отрасли - 3-4 тыс. руб. И административное давление на бизнес здесь не поможет".

Вопрос увеличения заработной платы поднимал в своем докладе и губернатор. Именно с его доклада началось пленарное заседание съезда во второй день работы. В своей речи губернатор отметил два принципиально важных момента. Первый заключается в том, что бизнесменам нужно выйти из теневого сектора экономики. По его словам, бизнесмены должны платить налоги, создавать новые рабочие места и не требовать от власти никаких льгот.

"Хорошему бизнесу не нужны льготы, - отметил он. - Сейчас в России создана оптимальная налоговая система, которая позволяет предприятиям работать законно и успешно развивать бизнес. Основная задача власти при этом - защита интересов граждан и создание комфортных условий для жизни и работы. Но именно поэтому власть должна строго спрашивать с бизнеса за выплату всех налогов, своевременную выплату и размер зарплаты".

Второй момент, на который сделал акцент губернатор, - это воплощение в жизнь отраслевых программ, способных дать толчок развитию отдельных отраслей: "Для развития предпринимательства необходимо создать такие условия, чтобы любому человеку было ясно, как и в каком направлении будет развиваться территория. - Для этого по заказу администрации Приморского края было разработано 18 программ развития различных отраслей Приморья на 2004-2010 гг. Основываясь на них, любой бизнесмен может спланировать свою работу".

А вот просьбы предпринимателей ограничить поступление в край дешевой продукции из Китая губернатор категорически отверг. "В настоящее время людей, находящихся за чертой бедности, в крае очень много. Эта дешевая продукция - единственный выход им хоть как-то выживать, поэтому я не буду ставить на ее пути заградительные барьеры, единственное условие - продукция должна быть сертифицирована надлежащими органами. А вы должны в свою очередь составить ей достойную конкуренцию", - заявил губернатор.

После речи губернатора предприниматели, как всегда, говорили о том, что на местах чиновники творят беспредел, жаловались на повышение ЕНВД, просили дотационных денег. Губернатор их внимательно выслушивал, что-то записывал и, конечно, обещал разобраться. Однако свою точку зрения и по вопросу повышения арендных ставок во Владивостоке высказал. По его мнению, мэр Владимир НИКОЛАЕВ пресек коррупцию и поставил бизнесменов в конкурентно равные условия. "Но край арендные ставки на свое имущество поднимать не будет. Его у края не так много, и все оно используется государственными службами", - заявил он.

Кульминацией съезда стало подписание соглашения о взаимодействии власти и бизнеса. Под громкие аплодисменты сидящих в зале свои росписи под документом поставили губернатор и председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина Шемилина.

"Будем надеяться, что это не будет простой формальностью", - говорили потом предприниматели. "Поживем - увидим", - отвечали им менее оптимистично настроенные коллеги.