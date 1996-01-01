Трудовые споры трудовых резервов

Спрашиваю у одного знакомого про планы на Первомай. "Заставляют идти на демонстрацию", - ответ. "Так это же дело добровольное, тем более выходной день?", - не унимаюсь я! "Уволят!", - подводит итог собеседник, а также дает понять, что знаний по защите своих трудовых прав и умению их отстаивать у него никаких, как на нуле и желание разбираться в перипетиях трудового законодательства!

С какими проблемами сталкиваются современные "трудовые резервы"? Каким образом защищаются трудовые права отдельно взятого работника? Ответы на эти вопросы мы и решили узнать накануне праздника, а заодно напомнить, что право на Труд, гарантированное еще советской (1977 г.) конституцией, плавно перекочевало в ст. 37-ю Конституции РФ 1993 г., по которой мы сегодня и живем…

Елена ЗАГАЛЬСКАЯ, журналист:

- Я живу на два города - Петербург и Владивосток. Всякий раз, как подходит время перемещаться, я увольняюсь с прежней работы, получаю расчет и покупаю билет. Питерский работодатель не сделал мне расчет и предыдущую зарплату. Полетела во Владивосток, денег в обрез. Вот и пришлось заглянуть в трудовое законодательство. Мирные переговоры с директором пользы не принесли: он тянул время, как мог. Оказывается, пострадавший в трудовом споре может опротестовать действие "хозяина", не выплатившего заработанное, в течение трех первых месяцев. После этого срока претензии не рассматриваются в суде, а потерпевший признается смирившимся или "утешенным" хозяином. Сроки поджимали, я честно ждала почти три месяца, последние переговоры с директором не сдвинули этот воз с мертвой точки. Параллельно я просила защитить мои права своего друга - адвоката и за это время оформила и послала ему нотариально заверенную доверенность. За день до истечения срока иск о невыплаченной зарплате и расчете был подан, дело началось. Процесс длился три месяца, слава богу, без моего личного участия, со всеми возможными аудитами, проверками фирмы и дочерних подставных фирмешек, описи имущества и судебными приставами. Получаю мэйл от директора: "Проверьте вашу карточку, все ли вам перевела бухгалтерия. Пожалуйста, позвоните, давайте поговорим...". Деньги и правда перевели, но последнее предложение я оставила без ответа, - красноречие за три месяца уговоров и объяснений иссякло.

Юрий ТАРЛАВИН, председатель профсоюза военнослужащих Приморского края:

- Времена, когда военнослужащие были безмолвными и фактически бесправными, давно прошли. Сегодня мы такие же наемные рабочие, у которых не только есть обязанности, но и права, которые мы стараемся защитить. Надо сказать, делаем это с успехом. Например, трудовые споры, возникающие не только с офицерами, но и с рядовым и сержантским составом, решаются в пользу действующих военнослужащих в 70% случаях! И этот процент был бы выше, если бы наши проблемы внимательно выслушивались и рассматривались всеми органами власти, от командования частей и соединений до депутатов всех уровней.

Признаюсь, что не всегда удается защитить военнослужащих. Зачастую приходится сталкиваться с банальным невниманием и непониманием сути проблемы, с которой обращаются военные. Тем не менее, приятно сознавать, что в борьбе с нарушениями прав военнослужащих у нас все больше и больше союзников. Не так давно были заключены соглашения с прокуратурами ТОФ и Дальневосточного военного округа, которые в нашей борьбе за права оказывают большую помощь….

Игорь КОНШИН, заместитель начальника УВД по Приморскому краю:

- Случаи нарушений в нашем ведомстве конечно же имеют место. Но я бы не назвал их нарушением каких-то контрактных обязательств или иных оговоренных условий прохождения службы сотрудниками милиции края. Есть подразделения, причем весьма многочисленные, где за несколько лет не было ни одного сигнала о нарушениях или неисполнении со стороны руководства. А есть такие - в основном это подразделения ГИБДД, где сотрудники очень живо реагируют на факты переработки, и то в массе своей недовольство по большей части высказывают супруги сотрудников, по мнению которых, якобы мужья не доносят до дома зарплату или премиальные. В каждом случае происходит разбирательство, и получается, что источником, если можно так выразиться, "производственного" конфликта выступает недоработка, а порой и головотяпство командиров и начальников среднего звена. Где-то на уровне командира роты-батальона неправильно или несвоевременно заполнен табель или закрыт наряд. И, поверьте, в массе своей, все проблемы разрешаются к всестороннему удовлетворению…

Сергей КОЖУШКО, главный Государственный инспектор по труду Приморского края:

- Люди в последнее время читают законы, интересуются изменениями, и это вполне объяснимо. Остается неизменным то, что при устройстве на работу наш человек первым делом интересуется, сколько он будет зарабатывать, отодвигая на второй план документальное оформление своих отношений с работодателем. Это, как показывает наша повседневная работа, очень большая ошибка, способная обернуться впоследствии против работника. Существует алгоритм, выполнив который потенциальный работник может избежать дальнейших проблем с работодателем. Так вот, в этой схеме на первом месте стоит заявление о приеме на работу, затем договор с его детальным изучением со стороны работника и третий, заключительный этап - приказ руководителя, утверждающего нового работника в должности со всеми вытекающими. Поэтому защищать свои права необходимо еще с момента знакомства с документами…

Федор ЛИМОРЕНКО, специалист по диагностике электронных систем:

- Последняя официальная работа, с записью в трудовой книжке и договорными отношениями на уровне работодатель-сотрудник, закончилась для меня увольнением со странной формулировкой - "надоел". С тех пор я работаю в индивидуальном порядке, арендую помещение и выполняю заказы. На жизнь хватает, и порой я думаю: что мешало мне раньше работать на себя и свой карман? В будущем вопрос работы "на дядю" не стоит. В своем бизнесе я один, мне не надо кормить компанию, директора, уборщицу и кучу народа, чтобы потом бегать по трудовым инспекциям и судам, доказывая, что надоел не я, а вся эта компания бездельников надоела мне…

Полина КУЗНЕЦОВА, экономист:

- Моя первомайская демонстрация пройдет на нашем огороде! По высшему распоряжению главы семейства и обоюдному согласию всех сторон. Так что мои трудовые права не только защищены, но и обеспечены! Если серьезно - нет, не пойду. Ибо как может демонстрация защитить мои трудовые права? Их может защитить только мой голос, обращенный непосредственно к начальству, со ссылкой на трудовое законодательство. А если я безработная, то что мне требовать вообще? Чтобы заводы и фабрики заработали и обеспечили всех нуждающихся посильным трудом и достойной заработной платой?