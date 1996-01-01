Алмазные копи Приморья

Исполнителем работ выступает компания из Москвы, а непосредственным инициатором - Павел ШЕЛКОВ, руководивший компанией "Золотые, алмазные инвестиции и технологии" (ЗАИТ), который в свой очередной приезд в Приморский край дал эксклюзивное интервью "ЗР".

- Павел, весной, когда мы с вами встречались, у ЗАИТ как раз закончилось действие предыдущей лицензии на поисковые работы по выявлению алмазоносности Незаметнинской площади Красноармейского района Приморского края. Шла сдача результатов исследований в Государственный геологический фонд. Что изменилось с момента нашей последней встречи? Каковы планы в отношении будущих поисков?

- Весной 2004-го завершилась поисковая лицензия на алмазы, которой владела компания "Золотые, алмазные инвестиции и технологии". Для продолжения начатых работ требовалось получение новой лицензии, и мы весной начинали эту процедуру. К концу октября поисковая лицензия была получена, но уже на новую компанию - ГГК "Приморская кладовая". Я являюсь исполнительным директором этой компании.

- Почему потребовалось создание новой компании?

- ЗАИТ похоронили олигархи вместе с ее имуществом. Последними инвесторами геологоразведочной компании была "Сибнефть". Поэтому для продолжения начатых работ пришлось создавать новую компанию, с участием новых акционеров. Она зарегистрирована в Москве, но планируется открыть филиал в Рощино, где и будут проводиться дальнейшие работы. Они уже, кстати, начаты. В центрах магнитных аномалий, выявленных во время предыдущих работ, были отобраны пробы для анализов. Они будут изучаться на наличие в них обломков кимберлитов, которые служат индикаторами алмазов.

Проведенное опробование добавило нам оптимизма. Появилась новая информация, свидетельствующая о том, что на исследуемой территории присутствуют перспективные горные породы. Их до сих пор никто не изучал, поэтому однозначно ставить диагноз наличия или отсутствия там алмазов некорректно. Неглубокое бурение, которое удалось провести, позволило предварительно идентифицировать найденные породы как кимберлит, но, повторяю, эти предположения надо подтвердить аналитическими исследованиями. Перед нами стоит задача выхода непосредственно на коренные источники, в которых могут содержаться алмазы. Рассчитываем получить положительный результат. Это позволит продать проект стратегическому инвестору.

Стратегический интерес к новым проявлениям алмазов в России вполне предсказуем. Алмазное сырье востребовано сегодня на рынке. По сообщениям СМИ, мировое потребление ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней растет. Этому способствует рост мировой экономики. Одним из примеров может служить повышенный спрос на ювелирные изделия в экономически растущем Китае. Драгоценные камни, как и золото, активно используются для страхования от финансовых потерь на фоне нестабильного доллара.

То, что в России алмазодобывающая отрасль почти на 100% монополизирована, еще не повод говорить об отсутствии к ней инвестиционного интереса. АЛРОСА, судя по всему, постарается как можно дольше сохранить монополию. Более того, в последнее время налицо предпосылки для создания ею вертикально ориентированной компании, включающей не только добывающие, но и гранильные структуры. Есть мнение, что сырьевой голод российских производителей ювелирных изделий связан именно с политикой АЛРОСА, которая умышленно держит внутренний рынок на голодном пайке. Компания заинтересована в снижении конкуренции и в этом секторе бизнеса.

В подобной ситуации любые попытки найти в России новые сырьевые объекты должны либо стимулировать АЛРОСА все-таки инвестировать средства в их развитие, либо согласиться на приход в отрасль со временем не менее сильных, чем АЛРОСА, иностранных игроков. На мировом рынке подобные компании, ориентированные на российский рынок, уже есть. Это прежде всего BHP Billiton. BHPB - одна из крупнейших добывающих компаний мира. Ей принадлежит один алмазный рудник - Экати (Канада), но она намерена обнаружить другие алмазные месторождения "мирового класса". Для этого - сосредоточиться на работах в наименее исследованных перспективных территориях, в т.ч. и создавая совместные предприятия с локальными компаниями. Компания уже два года имеет в Москве свое представительство и внимательно следит за событиями в отрасли. Вторым крупным игроком является Rio Tinto Mining, которая имеет крупный алмазный проект в Карелии (через компанию Achton Mining Rio Tinto владеет лицензией на поиск алмазов на 90% территории Карелии).

По словам Шелкова, обе компании знают о попытках найти алмазы в Приморье и следят за тем, как здесь идут исследования.

- То, что сюда пока не пришла АЛРОСА, хорошо, - считает Шелков. Вероятнее всего, если бы российский алмазный монополист все-таки согласился взять под свое крыло приморский проект, то работы здесь были бы заморожены. Так было в Архангельской области, где алмазный проект простоял 25 лет. Иностранный интерес к российским проектам вполне обоснован. Уровень запасов упомянутых компаний сравнительно небольшой. Их хватит лет на пять, после чего добыча может упасть, поэтому требуется вводить в строй новые месторождения. Так что, если в Приморском крае к этому времени будет открыто месторождение алмазов, то задержки с вовлечением его в эксплуатацию быть не должно.

Пока, правда, нет основания считать, что в Приморье будет открыто крупное по масштабам месторождение ювелирных алмазов. Хотя есть факт, который позволяет надеяться на алмазоносность нашей территории. По словам Павла Шелкова, в Китае, в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приморьем, в прошлом году были открыты алмазоносные трубки недалеко от озера Ханка. "Это в пределах тех структур, которые мы изучаем в Приморье, что добавляет нам оптимизма", - отметил Шелков.