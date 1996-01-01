Привкус реструктуризации

В конце нынешнего года уже по сложившейся традиции одним из основных ньюсмейкеров в Приморье стала местная энергетика. Однако в отличие от прошлых лет, когда энергетики пугали всех и вся грядущими отключениями, изредка пуская в ход рубильник в отношении особо отличившихся неплательщиков, сейчас все гораздо серьезнее. Накануне начала активной фазы реструктуризации приморская энергетика стала своего рода эпицентром, где сталкиваются интересы множества влиятельных групп.

В конце ноября в Приморье были утверждены новые тарифы на тепло- и электроэнергию для ОАО "Дальэнерго". И хотя их параметры оказались практически такими же, как предполагалось еще несколько месяцев назад (см. табл.), сам процесс ценообразования протекал очень сложно и мучительно.

За год федеральный центр значительно активизировал усилия в борьбе с процветающим на региональном уровне так называемым перекрестным субсидированием. Суть его достаточно проста и базируется на, в общем-то, понятном практически каждому человеку представлении о том, что одни потребители должны платить меньше, чем другие. Правда, с точки зрения реформирования электроэнергетики, которую, несмотря на явную пробуксовку чубайсовской концепции "5+5", никто не отменял, перекрестное субсидирование по праву можно считать злом в последней инстанции. Без его ликвидации переход от монопольного к олигопольному рынку может обернуться настоящим хаосом, приносящим ощутимую выгоду одним только перепродавцам электроэнергии.

Впрочем, все последние годы Региональной энергетической комиссии Приморского края (РЭК) удавалось находить лазейки в действующем законодательстве и отстаивать практику перекрестного субсидирования. Уже два года подряд все бремя повышения тарифов весьма успешно перекладывалось на плечи промышленных потребителей, тогда как стоимость электроэнергии для населения за это время сократилась с 95 коп. в 2003 г. до 84 коп. в 2005 г. Пикантность ситуации придает еще один немаловажный факт - принятие этого решения, напрямую противоречащего логике реформирования, вряд ли было возможно без молчаливого согласия руководства "Дальэнерго".

Компромисс или саботаж?

Конечно, напрямую выступать против планов своего начальства из РАО "ЕЭС России" приморские энергетики не стали, однако никаких активных действий в борьбе с перекрестным субсидированием они так же не предприняли. Как показала практика, неравномерное распределение тарифного бремени оказалось весьма выгодным для ОАО "Дальэнерго", поскольку именно оно позволяет руководству компании, не прилагая дополнительных усилий, обеспечивать более высокую собираемость платежей. Дело в том, что работать с промышленными потребителями всегда легче, чем с населением. Во-первых, можно без особых проблем пускать в ход рубильник, а, во-вторых, с юридических лиц гораздо проще взыскать задолженность в судебном порядке.

Вообще, если рассматривать нынешний год как своего рода лакмусовую бумажку медленно, но верно набирающей обороты реформы электроэнергетики, то складывается во многом парадоксальная ситуация. По сути, главными антагонистами происходящих на федеральном уровне преобразований по странному стечению обстоятельств оказались именно приморские энергетики.

Между тем и краевая администрация, и многие представители местного бизнес-сообщества по-своему заинтересованы в начале активной фазы реформирования. Не секрет, что на протяжении всех последних лет губернатор Приморья Сергея ДАРЬКИН не раз пытался сделать "Дальэнерго" одним из источников пополнения своих внебюджетных потребностей, однако так и не смог добиться ничего серьезнее частичного финансирования футбольного клуба "Луч". С другой стороны, представители краевой администрации достаточно быстро смогли найти общий язык со вторыми после РАО "ЕЭС России" акционерами "Дальэнерго" - Группой МДМ, которая после завершения реструктуризации, скорее всего, получит полный контроль над компанией.

Что касается представителей бизнес-сообщества, напрямую зависящих от величины энерготарифов, то многие из них сегодня с надеждой ожидают, когда реформа электроэнергии наконец-то дойдет до Приморского края. И тут дело даже не в отмене перекрестного субсидирования, а в возможности напрямую покупать более дешевую энергию на федеральном оптовом рынке (ФОРЭМе).

Однако для этого им необходимо преодолеть сопротивление все тех же энергетиков. Согласно действующим правилам, прежде чем выйти на ФОРЭМ, потенциальные покупатели должны подписать договор о транспортировке электроэнергии. Тем временем передающие мощности по-прежнему находятся в ведении "Дальэнерго", которое, как уже сообщал "ЗР", всячески затягивает процедуру подписания.

Реформа не для всех

Понять энергетиков, бесспорно, можно, поскольку они вдвойне проигрывают от выхода приморских компаний на ФОРЭМ. Во-первых, теряют достаточно крупных потребителей, а, во-вторых, сами лишаются части дешевой электроэнергии. Дело в том, что имеющиеся передающие мощности, связывающие Приморье с Объединенной энергосистемой Дальнего Востока, сегодня и так эксплуатируются на полную мощность. И использует их, естественно, ОАО "Дальэнерго", которое, в принципе, и само не против увеличить закупки на ФОРЭМ.

Единственная возможность для приморских компаний почувствовать привкус реформирования сегодня связана с весьма амбициозным планами по продаже российской электроэнергии в страны АТР. Их реализация в любом случае потребует существенной модернизации и расширения передающих мощностей, что теоретически может привести к прорыву монопольной блокады "Дальэнерго".

Если посмотреть на эту ситуацию с позиции сегодняшнего дня, то ситуация выглядит действительно парадоксально. Энергетики, которые на протяжение всех последних лет поголовно ратовали за начало реформы, неожиданно оказались в роли едва ли главных саботажников ее проведения. Конечно, о прямом противодействии принятых на федеральном уровне планов речь не идет, однако дисбаланс между оперативной деятельностью "Дальэнерго" и стратегическими интересами акционеров компании налицо.

Впрочем, в нынешней ситуации столь безобидные шалости вряд ли могут испортить взаимоотношения менеджмента и собственников "Дальэнерго", поскольку в нынешнем году деятельность компании напрямую направлена на удовлетворение потребностей акционеров.

Как уже сообщал "ЗР", по итогам 9 месяцев 2004 г. чистая прибыль "Дальэнерго" достигла 509,5 млн руб., что более чем в 60 раз больше, чем было год назад. И это при том, что сама по себе операционная деятельность компании оставляла желать лучшего. Впервые за последние два года себестоимость "Дальэнерго" превысила выручку от реализации на 5 млн руб. Получить рекордную в своей истории чистую прибыль компании помогло положительное сальдо внереализационных доходов и расходов, а также перерасчет налоговых платежей.

Найти реалистичное объяснение всем этим перипетиям не составляет особого труда. Похоже, что по итогам 2004 г. "Дальэнерго" планирует выплатить рекордные в своей истории дивиденды и специально для этого начало готовить необходимый финансовый результат.

Налетай, не скупись

Впрочем, заработать на энергетике сегодня хотят не только акционеры "Дальэнерго", но и представители приморского партхозактива. Правда, не прямым, а косвенным способом, используя для этого бюджетные средства. "ЗР" уже неоднократно рассказывал о распределении дотаций на компенсацию разницы в энерготарифах, которое все последние годы было напрямую связано с политической активностью краевой администрации.

Дело даже дошло до того, что льготные тарифы оказали свое влияние на минувшие выборы мэра Владивостока. Так, почти сразу после официального отказа теперь уже бывшего вице-спикера краевого Законодательного собрания (ЗС) Игоря ПУШКАРЕВА участвовать в избирательной гонке, тарифы для близкой к нему компании - ОАО "Спасскцемент"- были снижены более чем в 5 раз (подробнее см. "ЗР" №28, 2004).

Апогеем гармоничных взаимоотношений краевой администрации и новоиспеченного приморского сенатора стал конец нынешнего года. Согласно распоряжению губернатора, в ноябре-декабре "Спасскцемент" фактически бесплатно будет пользоваться электроэнергией, платя за 1 кВт*ч чисто символическую цену - 0,001 руб.

Между тем в 2005 г. порядок предоставления льготных тарифов грозит обрасти еще большими интригами и противоречиями. Дело в том, что, начиная с нового года, федеральный центр перестанет дотировать потребителей электроэнергии, а все компенсации будут осуществляться за счет средств краевого бюджета. Для этого в его проекте на 2005 г. предусмотрено без малого 460 млн руб.

Изменение статуса дотаций в перспективе может стать чем-то вроде мины замедленного действия, которая окончательно и бесповоротно уничтожит существовавший на протяжении всех последних лет порядок распределения льгот. Точнее сказать, его полное отсутствие. Не секрет, что распределение льгот сегодня напрямую зависит от доброй воли одного - единственного человека - губернатора. Правда, пока речь шла о федеральных деньгах, эффективность их распределения мало кого интересовала, а желание отдельных чиновников краевой администрации пустить их в оборот воспринималось как само собой разумеющийся факт. Теперь все иначе.

Уже сейчас возможность принять непосредственное участие в распределении 460 млн руб. задело за живое многих приморских депутатов. Не исключено, что в самом ближайшем будущем они попытаются разрушить монополию краевой администрации и перетащить тарифное одеяло на себя. Сделать это не так уж и сложно. Достаточно лишь принять на краевом уровне закон, передающий основные полномочия по распределению энергодотации приморскому парламенту.