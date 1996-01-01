Николай Брусникин: "Мы достигли понимания по многим спорным вопросам"

В 2012 г. Россия впервые примет у себя Азиатско-Тихоокеанский саммит экономического сотрудничества, в котором будут участвовать представители 21 страны, включая Китай, Канаду, США и Сингапур. Местом проведения саммита выбран Владивосток, и сделано это неслучайно. Восточный форпост России традиционно играл ключевую роль во взаимодействии со странами АТР. Важно, что регион, длительное время получавший финансирование по остаточному принципу, сейчас остро нуждается в создании инфраструктуры - транспортной, телекоммуникационной, энергетической.

Частично решить эти проблемы позволит подготовка к саммиту, в рамках которой на юге Приморского края будет возведен целый ряд объектов, в том числе введены в строй новые генерирующие мощности. О ходе подготовки к саммиту "ЗР" рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Николай БРУСНИКИН.

- Николай Юрьевич, что входит в зону компетенции "РАО ЭС Востока" на строительных площадках саммита АТЭС?

- Являясь основным поставщиком электричества и тепла в Дальневосточном федеральном округе, мы, наряду с ОАО "РусГидро" и ОАО "ФСК ЕЭС", отвечаем за строительство объектов генерации, а также передающих и распределительных сетей во Владивостоке и на острове Русском, который в 2012 г. станет центром проведения саммита АТЭС. Перед нами стоят непростые задачи. Приморье является одним из самых энергодефицитных регионов ДФО: уже сегодня спрос на электричество здесь существенно превышает имеющиеся возможности генерации, а введение в строй новых зданий и сооружений саммита увеличит этот разрыв. Согласно утвержденным планам, нам вместе с нашими коллегами в весьма сжатые сроки предстоит построить и реконструировать более 40 энергообъектов. По имеющимся оценкам, общий объем инвестиций из федерального бюджета составит 16,6 млрд руб., в том числе 12,8 млрд руб. - по мероприятиям, реализуемым ОАО "РАО Энергетические системы Востока". Кроме того, холдинг вложит в энергетическую инфраструктуру саммита еще 8,1 млрд руб. за счет собственной инвестиционной программы.

- А какие объекты строит компания для саммита?

- Наша первоочередная задача на сегодняшний день - обеспечить тепло- и электроснабжение стройплощадок АТЭС. Площади строительства расширяются с каждым днем, кое-где уже скоро начнутся отделочные работы. Зима на Дальнем Востоке долгая и суровая, и поэтому мы уже решаем, как будем проходить сезонные максимумы нагрузок 2010-2011 гг.

На сегодняшний день выработку электрической энергии для объектов саммита осуществляют две мобильные газотурбинные установки общей мощностью 5,6 МВт. В начале месяца состоялось небольшое, но значимое для "РАО ЭС Востока" событие - был введен в эксплуатацию пусковой комплекс мини-ТЭЦ "Северная", ставший одним из первых сданных в эксплуатацию объектов энергообеспечения на острове Русский. До конца года мы планируем запустить ГТУ еще на одной станции, что позволит полностью покрыть потребности строек в тепле в предстоящем осенне-зимнем периоде. Кроме того, в стадии проектирования находятся две мини-ТЭЦ - "Океанариум" и "Коммунальная". Также, осуществляется реконструкция и строительство двадцати двух электросетевых объектов.

- Довольно большое число проектов сейчас находится в стадии разработки. Успеете ввести их в срок?

- В стадии разработки сейчас в основном находятся проекты, по которым лишь недавно было получено решение по источникам финансирования строительства. Это будут не только средства федерального бюджета. В ходе переговоров с администрацией Приморского края нам удалось найти компромиссное решение, позволяющее нам сегодня ускоренными темпами завершить проектирование и оперативно приступить непосредственно к реконструкции и строительству сетей. Для Приморского филиала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" с 2010 г. введен новый принцип тарифного регулирования, позволяющий привлекать заемные средства с гарантией их возврата под тарифную выручку будущих лет. Принципиальное решение принято по источнику финансирования работ по переводу на сжигание природного газа Владивостокских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и ТЦ "Северная". Проект будет финансироваться за счет тарифных источников путем сохранения уровня тарифов на период окупаемости проекта. Это позволит формировать целевые инвестиции на реализацию проекта и послужит стимулом для Дальневосточной генерирующей компании к дальнейшему повышению эффективности производства. Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию к концу следующего года.

Могу сказать, что осуществляется ежедневный контроль, и уверен, что наши управленцы и технические специалисты обладают достаточной квалификацией, чтобы качественно завершить работы.

- С какими трудностями приходится сталкиваться в ходе реализации проекта?

- Необходимо заметить, что подготовка к саммиту АТЭС - это очень масштабный проект, объединяющий большое количество участников, включая строителей, разнообразных подрядчиков, инвесторов, надзорные органы, а также органы региональной и федеральной власти. Конечно же, в такой ситуации на выработку единого сбалансированного и приемлемого для всех решения требуется очень много времени и усилий. Случается, что изменения в проекте происходят уже в процессе его реализации. Так, по некоторым объектам мы только сейчас получаем официальное подтверждение заявленной электрической и тепловой нагрузки. Растут заявки по нагрузкам на мини-ТЭЦ "Океанариум" - рыбы тоже любят тепло, в ДФУ для студентов создаются комфортные условия - только учись.

Энергетика на Дальнем Востоке носит скорее социальную функцию: имея достаточно высокий уровень затрат, мы связаны объективными ограничениями по максимально допустимому уровню тарифов. Балансируя на грани рентабельности, "РАО ЭС Востока" просто физически не имеет возможности осуществить все капитальные вложения за счет собственных средств. Поэтому нам необходимо привлекать инвесторов, вести ежедневный диалог с государственными органами. На сегодняшний день мы уже достигли понимания по многим спорным вопросам.

- Жители Приморья не понаслышке знают, что такое аварийное отключение энергоснабжения. Позволит ли строительство объектов саммита АТЭС улучшить непростую ситуацию в энергетике края?

- Конечно же, инфраструктура саммита АТЭС создается не на два года. К 2012 г. все построенные и модернизированные нами объекты будут интегрированы в единую систему тепло- и электрообеспечения Приморья, что позволит создать дополнительный резерв мощности, который может быть использован в том числе во время ремонтных работ или внеплановых отключений. Вместе с тем не стоит думать, что реализация инвестиционной программы "РАО Энергетические системы Востока" прекратится: у нас намечен долгосрочный план работ по модернизации действующих и вводу новых генерирующих объектов, не только в Приморском крае, но и на всей территории Дальневосточного федерального округа. Мы предложили администрации Приморья заключить долгосрочное - 5-летнее - соглашение о развитии энергетики края, и совместная работа в этом направлении уже начинается.