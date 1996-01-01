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Предприниматели Владивостока теряют право на выкуп
Предпринимательское сообщество Владивостока, арендующее муниципальные помещения, считает, что депутаты городской думы срывают программу приватизации. Владивосток - один из немногих городов страны, в котором бизнесмены не могут воспользоваться правом преимущественного выкупа занимаемых помещений.
Напомним, что Федеральный закон № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства..." наделяет правом преимущественного выкупа занимаемых помещений представителей малого и среднего предпринимательства. Но это право возникает у арендаторов только при наличии нескольких условий.
Во-первых, арендуемое имущество должно находиться во временном владении непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу соответствующего федерального закона. Во-вторых, у арендатора не должно быть задолженности по арендной плате и штрафам, пеням на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества или на день подачи заявления о реализации преимущественного права. И, наконец, площадь арендуемых помещений не может превышать 1000 кв. м, а само имущество не должно быть включено в перечень объектов, предназначенных для передачи во владение субъектам малого и среднего предпринимательства. Как рассказала "ЗР" председатель "Лиги торговых предпринимателей" Марина ШЕМИЛИНА, в данный момент в администрацию Владивостока подано 64 заявки от субъектов малого и среднего бизнеса. Все хотят воспользоваться предусмотренным законом правом. В принципе администрация Владивостока заверила коммерсантов, что они сумеют до начала лета выкупить свои помещения. Однако пробуксовки начались в законодательном органе.
Вначале депутаты Думы Владивостока в декабре 2009 г. отклонили проект постановления в связи "с нецелесообразностью внесения поправок в программу приватизации 2009 г." и предложили администрации города оформить проект о внесении поправок в программу приватизации муниципального имущества на 2010 год. В феврале 2010 г. мэрия предоставила соответствующий проект постановления, и комитет по экономической политике и муниципальной собственности Думы г. Владивостока рекомендовал принять думе поправки к программе приватизации на 2010 г. сразу в трех чтениях. Депутаты не согласились. Документ был принят только в первом чтении - депутаты внесли кучу поправок, главные из которых - исключить подвалы: а вдруг владельцы домов подадут в суд на признание общедолевой собственности? С помощью управляющих компаний владельцы подали... Подвалы были исключены. 10 февраля на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы г. Владивостока данные поправки были рассмотрены. И дума приняла документ. Но этим проблема не была решена. Чтобы администрация начала работать по программе, необходимо принять условия приватизации. Последняя надежда предпринимателей была на апрельскую сессию. К сожалению, здесь группа депутатов начала активно муссировать тему оценки помещений. В итоге вместо конкретного решения бизнес получил никчемную полемику.
Тем временем срок действия результатов оценки стоимости помещений, включенных в программу приватизации, скоро закончится. Произвести новую оценку - проблематично. Оценщиков положено выбирать по результатам тендера. На это уйдут месяцы. Между тем действие Федерального закона №159-ФЗ о льготном выкупе заканчивается 1 июля 2010 г. Приехали! Может, к этому и вели некоторые депутаты, затягивая принятие решения?
Поразительно, но в остальных муниципальных образованиях края процесс идет гладко. В Партизанске 10 субъектов малого и среднего бизнеса выкупили имущество с учетом льготы. В Артеме - более 20 таких сделок, а в Надеждинском районе - 18. Во Владивостоке за время действия Федерального закона № 159-ФЗ с 05.08.08г. по 31.12.09 г. заключено 3 договора купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства по праву льготного выкупа. Теперь у предпринимателей один шанс на майскую сессию депутатов Владивостока. Но будут ли приняты условия приватизации? Опыт показывает, что приватизация становится объектом чьих-то корыстных интересов или популистской темой отдельных парламентариев. Ведь в 2005 г. депутаты "кричали": нужно скорее продавать, тогда как предприниматели просили их повременить с приватизацией: нет денег на выкуп. Теперь предприниматели хотят купить, а депутаты говорят, что продавать нельзя.
Сегодня среди предпринимателей зреет решение обратиться за защитой своих интересов на самый высокий уровень. Как стало известно "ЗР" после одного из заседаний, часть бизнесменов собралась было на почту, чтобы телеграммой в адрес президента и премьера информировать о достижениях приватизации во Владивостоке. Нашлась осторожная голова, которая отговорила горячих от этого шага. Может, зря?
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