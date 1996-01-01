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Кадры решают многое, если не все

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После полугодового затишья, вызванного завершением модернизации нефтедобывающей платформы "Орлан" для освоения Сахалинского шельфа, вновь ожили цеха ОАО "Амурский судостроительный завод". На этот раз загрузка основного и вспомогательного производств связана с возобновлением основной деятельности предприятия - строительством судов.

Полтора месяца назад амурские корабелы получили заказ на сооружение транспортного буксира-спасателя для совместного вьетнамо-российско-норвежского предприятия "Вьетсовпетро". Судно серии UT-722, спроектированное норвежской компанией "Роллс-Ройс-Марин", имеет многофункциональное назначение, и в случае его постройки в срок (летом 2005 года) и с требуемым качеством может стать головным. А значит, при соблюдении всех условий контракта СП готово заказать еще 3-4 таких буксира-спасателя.

Еще большую загрузку производства обеспечат поставленные на ремонт нынешней осенью две дизельные подводные лодки, спущенные корабелами в 70-е годы. Прослужив на охране дальневосточных морских рубежей более трех десятков лет, они порядком износились. Да и оборудование, боевое оснащение, установленное в те годы, не соответствуют современному уровню. Посему вместе с ремонтом будет осуществлена и модернизация субмарин. Впрочем, как и еще одной подлодки - атомного ракетоносца, также построенного заводом три десятилетия назад и поставленного на ремонт в прошлом году. Все эти заказы обеспечат загрузку производства до 2008 года и потребуют дополнительного привлечения более тысячи инженерно-технических работников, в основном рабочих специальностей, уже в этом году и еще две тысячи в следующем.

Но решить эту проблему в одночасье вряд ли удастся, поскольку ее корни берут начало еще с первых лет рыночных реформ. Тогда образованное акционерное общество впервые за всю историю осталось без оборонных заказов. А гражданские получало лишь изредка и, чтобы выжить, вынуждено было браться за любую работу, даже имеющую мало общего с основной деятельностью. Затем начались задержки на долгие месяцы заработной платы, к тому же небольшой. В поисках лучшей доли стали увольняться тысячи судостроителей, в том числе и высокой квалификации. Стремительный отток кадров удалось лишь частично восполнить во время выполнения нескольких заказов по проектам "Сахалин-2". Но и тогда из-за недостатка специалистов пришлось обращаться на предприятия даже других городов. Например, в Северодвинск, откуда прибыло около 200 сварщиков.

- Сегодня предприятие не в меньшем затруднении, - говорит заместитель генерального директора по кадрам Богдан ХОМИН, - но, учитывая печальный опыт прошлых лет, мы намерены более радикально решать эту острую проблему. Основную часть требуемых работников предстоит набрать до конца года. Мы даже готовы взять людей без необходимой квалификации с их последующим обучением на заводских курсах. Часть специалистов придет после окончания базового профессионального лицея № 6. Рассчитываем и на временное привлечение специалистов с других предприятий города. Например, с авиационного производственного объединения. Такой опыт уже есть, когда его технологи помогали в выполнении сахалинских заказов. Тем более что сейчас из-за отсутствия работы по выпуску основной продукции объединение не загружено. Не сбрасываем со счетов и возврат на завод бывших работников, в том числе ветеранов труда, не потерявших еще своих навыков, интереса к работе, а главное - здоровья.

Ряд мероприятий по привлечению на завод специалистов будет проведен совместно с городским центром занятости населения. Это дни предприятия в самом центре и дни открытых дверей на заводе. При этом ОАО "АСЗ" гарантирует заработную плату от 7 тысяч рублей и выше, предоставление всех социальных льгот. Словом, кадры для предприятия сейчас решают если не все, то многое. От их наличия будет зависеть загрузка производства, а значит, своевременное выполнение поступивших заказов.

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