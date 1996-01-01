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Кадры решают многое, если не все
После полугодового затишья, вызванного завершением модернизации нефтедобывающей платформы "Орлан" для освоения Сахалинского шельфа, вновь ожили цеха ОАО "Амурский судостроительный завод". На этот раз загрузка основного и вспомогательного производств связана с возобновлением основной деятельности предприятия - строительством судов.
Полтора месяца назад амурские корабелы получили заказ на сооружение транспортного буксира-спасателя для совместного вьетнамо-российско-норвежского предприятия "Вьетсовпетро". Судно серии UT-722, спроектированное норвежской компанией "Роллс-Ройс-Марин", имеет многофункциональное назначение, и в случае его постройки в срок (летом 2005 года) и с требуемым качеством может стать головным. А значит, при соблюдении всех условий контракта СП готово заказать еще 3-4 таких буксира-спасателя.
Еще большую загрузку производства обеспечат поставленные на ремонт нынешней осенью две дизельные подводные лодки, спущенные корабелами в 70-е годы. Прослужив на охране дальневосточных морских рубежей более трех десятков лет, они порядком износились. Да и оборудование, боевое оснащение, установленное в те годы, не соответствуют современному уровню. Посему вместе с ремонтом будет осуществлена и модернизация субмарин. Впрочем, как и еще одной подлодки - атомного ракетоносца, также построенного заводом три десятилетия назад и поставленного на ремонт в прошлом году. Все эти заказы обеспечат загрузку производства до 2008 года и потребуют дополнительного привлечения более тысячи инженерно-технических работников, в основном рабочих специальностей, уже в этом году и еще две тысячи в следующем.
Но решить эту проблему в одночасье вряд ли удастся, поскольку ее корни берут начало еще с первых лет рыночных реформ. Тогда образованное акционерное общество впервые за всю историю осталось без оборонных заказов. А гражданские получало лишь изредка и, чтобы выжить, вынуждено было браться за любую работу, даже имеющую мало общего с основной деятельностью. Затем начались задержки на долгие месяцы заработной платы, к тому же небольшой. В поисках лучшей доли стали увольняться тысячи судостроителей, в том числе и высокой квалификации. Стремительный отток кадров удалось лишь частично восполнить во время выполнения нескольких заказов по проектам "Сахалин-2". Но и тогда из-за недостатка специалистов пришлось обращаться на предприятия даже других городов. Например, в Северодвинск, откуда прибыло около 200 сварщиков.
- Сегодня предприятие не в меньшем затруднении, - говорит заместитель генерального директора по кадрам Богдан ХОМИН, - но, учитывая печальный опыт прошлых лет, мы намерены более радикально решать эту острую проблему. Основную часть требуемых работников предстоит набрать до конца года. Мы даже готовы взять людей без необходимой квалификации с их последующим обучением на заводских курсах. Часть специалистов придет после окончания базового профессионального лицея № 6. Рассчитываем и на временное привлечение специалистов с других предприятий города. Например, с авиационного производственного объединения. Такой опыт уже есть, когда его технологи помогали в выполнении сахалинских заказов. Тем более что сейчас из-за отсутствия работы по выпуску основной продукции объединение не загружено. Не сбрасываем со счетов и возврат на завод бывших работников, в том числе ветеранов труда, не потерявших еще своих навыков, интереса к работе, а главное - здоровья.
Ряд мероприятий по привлечению на завод специалистов будет проведен совместно с городским центром занятости населения. Это дни предприятия в самом центре и дни открытых дверей на заводе. При этом ОАО "АСЗ" гарантирует заработную плату от 7 тысяч рублей и выше, предоставление всех социальных льгот. Словом, кадры для предприятия сейчас решают если не все, то многое. От их наличия будет зависеть загрузка производства, а значит, своевременное выполнение поступивших заказов.
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