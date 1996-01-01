ДЭК планирует внедрить единую учетную систему сбыта

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) начало работы по подготовке к внедрению единой учетной системы по автоматизации бизнес-процессов энергосбытовой деятельности. Единая учетная система станет вычислительной платформой для биллинга всего комплекса конвергентных услуг.

Основная цель проекта - централизация учетных и аналитических процессов в целом по компании, соблюдение единых энергосбытовых стандартов и методик, а также снижение затрат на содержание IT-инфраструктуры общества. На текущий момент в компании используются разные программные комплексы, что приводит к значительным задержкам в получении аналитической информации по основным направлениям деятельности и требует дополнительных ресурсов на обеспечение работоспособности систем.

С целью полной оценки существующих программных решений в энергосбытовой деятельности на базе ОАО "ДЭК" проведена встреча с компаниями-разработчиками, где были озвучены цели и задачи, стоящие перед обществом на ближайшую перспективу.

Свой опыт и предложения представили ООО "Группа Виста" (Иркутск), ООО "Центр Корпоративных Информационных Технологий ИНФОПРО" (Самара), ООО "Техносбыт" (Екатеринбург), ООО "Альфа-Интегратор-Инфоэнерго" (Санкт-Петербург), ООО "ИТ-Сервис" (Чебоксары), GMCS, Oracle, SAP (Москва). По итогам встречи ОАО "ДЭК" проведет работу по подготовке функциональных и технических требований к единой учетной системе, а в планах 2011 г. - проведение открытого конкурса на исполнение данных работ.