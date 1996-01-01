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"Единая Россия" учит вышибать долги по зарплате

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Наполовину снизилась за прошедшую неделю просроченная задолженность предприятий Хабаровска по заработной плате. Если по состоянию на 8 апреля долги составляли 186 млн руб., то к 15 апреля они сократились до 90,4 млн рублей.

Как подчеркнул начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ, есть надежда, что к Первомаю долги по зарплате не превысят 7 млн руб. Предприятиям-должникам поступили средства за госзаказ из федерального бюджета, с другими расплатились по контрактам заказчики. Есть и такие, которые покрывают долги за счет реализации имущества. Приложили руку к воздействию на руководителей городские единороссы.

Так, Строительное управление Дальневосточного военного округа (СУ ДВО) выплатило своим 800 работникам 130 млн руб. задержанной на год заработной платы. Об этом "ЗР" сообщил руководитель исполкома Хабаровского отделения партии " Единая Россия" Владимир ТОЗИК. Он заявил, что политсовет местного отделения разработал и опробовал на конкретном случае невыплаты заработной платы оригинальную технологию.

Юристы "Единой России" предложили работникам, чьи права ущемляются работодателями, создавать временные общественные коллективы и уже от имени ВОК выдвигать единые требования к властным и правоохранительным структурам. Такая методика, подчеркнул Владимир Тозик, позволяет резко ускорить процесс рассмотрения консолидированных требований работников, и в случае отказа работодателей погасить долги по заработной плате и очень быстро принять правовое решение по нерадивым руководителям - о банкротстве или уголовном преследовании.

Новая методика взыскания долгов по заработной плате, заверили в местном исполкоме, получила поддержку секретаря краевого политсовета, председателя думы края Сергея ХОХЛОВА.

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