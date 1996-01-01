ДВЖД увеличила длину составов

Дальневосточная железная дорога в 1-м квартале 2010 г. отправила более 12,3 тыс. длинносоставных поездов, большей частью от 70 до 99 условных вагонов. Причем 673 состава имели 100 и более вагонов. Вождение поездов повышенной длины позволяет значительно экономить на эксплуатационных расходах. Но использовать длинные составы смогли лишь на участках Архара-Хабаровск и Хабаровск-Бикин.