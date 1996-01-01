ДВМП вложилось и в "Неоконт"

29 ноября компания "Неоконт", учредителями которой выступают ОАО "ДВМП" и ЗАО "Северстальтранс", начала перевозку крупнотоннажных контейнеров на специализированных фитинговых платформах в составе маршрутных поездов из порта Восточный на станции Московск. ого ж/д узда и в обратном направлении.

Комания "Неоконт" была создана для комплексного обслуживания грузоотправителей и перевозки контейнеров из портов Дальнего Востока и Китая в европейскую часть России.

По словам генерального директора "Неоконта" Виктора ВЕЛИЧКО, "общая сумма инвестиций в проект до конца 2005 г. составит $ 40 млн. Это позволит компании приобрести около 1 000 новых фитинговых платформ повышенной вместимости".

По его словам, "Неоконт" уже готов предоставить грузоотправителям полный спектр услуг, включая доставку "от двери до двери", страхование и таможенное оформление грузов, а также круглосуточное слежение за продвижением груза на протяжении всего пути следования.