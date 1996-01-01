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55 эшелонов застыли на рельсах Транссиба
21 состав с углем и семь составов с удобрениями застыли на рельсах и ждут разгрузки на станции Находка-Восточная. Еще 20 грузовых составов с металлом не доехали до порта Владивосток.
Как сообщил в пятницу начальник Единого диспетчерского центра управления Дальневосточной железной дороги Дмитрий БОРОДИНСКИЙ, все подъездные пути станции Находка-Восточная полностью забиты невостребованными портовиками вагонами с углем - их там 990, а всего брошено 25 угольных маршрутов.
Прошедший на днях тайфун вкупе с декабрьской температурой сильно затормозил работу. Вагоноразмораживатели долго отогревают смерзшийся уголь, что замедляет разгрузку. Тем не менее при норме зимней разгрузки в 486 вагонов в сутки сейчас разгружается 545 вагонов. Кроме этого, еще 360 вагонов с углем, адресованных в порт Посьет, ожидают своей очереди на выгрузку. В итоге при норме 2709 вагонов на ДВОСТЖД стоят мертвым грузом 3886.
На этом фоне только одно хорошее известие: Владивостокский морской торговый порт активно разгружает вагоны с металлом, предназначенным на экспорт. За сутки разгружен 251 вагон вместо 196 по нормативу. Но на рельсах дороги ждут своей очереди еще 1876 вагонов. По мнению Дмитрия Бородинского, причина растущего буквально на глазах затора - неподготовленность портовиков к форс-мажорным обстоятельствам. По его словам, непосредственно "на земле" сейчас хранится 479 000 тонн угля.
Ожидается, что на днях одно судно заберет 17 000 тонн угля, второе заберет 60 000 тонн угля. Итого останется 400 000 тонн. Позже придет еще одно судно на 13 000 тонн, но легче от этого не станет.
Как сказал Дмитрий Бородинский, Министерством транспорта РФ ежедневно проводится всероссийское селекторное совещание по вопросам организации взаимодействия портов, железнодорожников и судоходных компаний. Однако на Дальнем Востоке на селекторном совещании изо дня в день присутствуют лишь представители железной дороги.
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