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Ход ФАРПом
Миноритарный акционер ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) Юрий НАЙДЕНОВ опротестовал в Арбитражном суде Приморского края распоряжение РФФИ о приватизации госпакета порта. В качестве обеспечительной меры суд запретил продажу 19,98% акций ОАО "ВМТП" до вынесения решения по иску. Предварительное слушание должно состояться 7 декабря.
По мнению независимых экспертов, менеджмент порта (сомневаться в том, что за действиями миноритарного акционера стоят более влиятельные структуры, не приходится) сделал весьма эффектный, а главное эффективный ход в борьбе со структурами, инициировавшими в конце осени скупку акций порта.
"На мой взгляд, дело имеет очень неплохие перспективы", - сказал "ЗР" генеральный директор инвестиционной компании "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН. - В случае если суд удовлетворит иск, попытки сформировать контрольный пакет акций порта извне будут обречены на провал".
Как рассказал "Ведомостям" начальник управления приватизации Росимущества Иван АКСЕНОВ, в середине октября РИ издало распоряжение о продаже госпакета акций ВМТП на открытом аукционе. Согласно этому документу госпакет должен быть передан РФФИ по нормативной цене 175,8 млн руб., стартовая цена аукциона пока не определена. "Мы собирались продать этот пакет до конца года, - говорит представитель РФФИ. - Но на днях получили исполнительный лист, который запрещает проводить торги по продаже акций порта".
Вице-президент ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ не скрывает, что Найденов - один из работников порта. Перцев объясняет, что по постановлению КУГИ Приморского края от 4 июня 1996 г. при приватизации 5% акций должно было быть передано трудовому коллективу - так называемому ФАРП (фонду акционирования работников предприятия), но этого не произошло. "Поэтому работники оспаривают продажу госпакета единым лотом на аукционе и предлагают либо реализовать механизм ФАРП, либо провести спецаукцион, в ходе которого они смогли бы купить акции порта на ту сумму, которой располагают", - сказал он.
Чиновники пока не придумали, как разрешить юридический спор с миноритариями порта. "Пока анализируем ситуацию. Возможно, будем оспаривать решение приморского арбитража. Но интересы трудового коллектива, если они действительно нарушены, не должны пострадать", - говорит Аксенов из Росимущества.
Напомним, что в последнее время скупку акций ВМТП активно ведет ИК "Портфельные инвестиции", дочерняя компания Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Правда, если суд удовлетворит иск Юрия Найденова, сформированный ею пакет потеряет свою значимость.
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