Нефтяные эшелоны в Козьмино

К концу апреля терминал "Козьмино" должен выйти на проектную мощность. Это позволит ежегодно отгружать в танкеры до 15 млн тонн нефти. Сейчас у причала ежемесячно швартуется 12 судов.

В январе-марте 2010 года со станции Сковородино Забайкальской ж.д. назначением на ст. Хмыловский в адрес спецморнефтепорта Козьмино в рамках проекта ВСТО перевезено 3,1 млн тонн сырой нефти, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".Согласно заявкам грузоотправителя, во 2-м квартале запланированы перевозки уже 4 млн тонн нефти. Независимо от погоды каждые два-три дня в Козьмино происходит отправка загруженного нефтью танкера в страны АТР. Железнодорожные составы с нефтью из Сковородино подходят в нефтепорт каждый час.