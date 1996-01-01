"Аскольд" представит "Агротехнологии"

23-24 апреля в Арсеньеве администрация Приморского края и завод "Аскольд" проводят краевую выставку-ярмарку "Агротехнологии 2010".

С 90-х годов завод "Аскольд" выпускает навесные и прицепные агрегаты для возделывания сельхозкультур по интенсивной технологии. На выставке-ярмарке будут выставлены для обозрения и продажи больше десяти единиц такой техники. Это полная линейка для возделывания овощей, в первую очередь картофеля.

Аскольдовские сеялки точного высева, культиваторы, картофелесажалки успешно работают на полях хозяйств Сибири и Дальнего Востока. В последнее время спросом у магаданских сельхозпроизводителей пользуются аскольдовские картофелекопатели. Их, кстати, выпускают в Арсеньеве двух видов - двухрядные для больших хозяйств и однорядные для мелких фермеров. Агрегаты, выпущенные на "Аскольде", отличаются долгим сроком службы и надежностью. Конструкторы завода работают в тесном сотрудничестве с аграриями края. Все пожелания сельчан в плане улучшения конструкции сельхозтехники выполняются незамедлительно.