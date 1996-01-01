Владивостокской ТЭЦ-2 - 40 лет

Рождение Владивостокской ТЭЦ-2 связано с посещением Владивостока тогдашним руководителем Советского Союза Никитой ХРУЩЕВЫМ. Будучи здесь проездом из США, он поставил задачу сделать из города "советский Сан-Франциско". Естественно, что без энергогенерации такие глобальные задачи решить было невозможно. Пуск новой станции назначили на 22 апреля 1970 г. - к 100-летнему юбилею Владимира Ильича ЛЕНИНА, поэтому строительство и ввод в эксплуатацию самой современной по тем временам электростанции шли под жестким контролем Кремля.

На сегодняшний день ВТЭЦ-2 выработано 76 млрд кВт.ч электрической и 103 млн Гкал тепловой энергии - таков сухой результат сорока лет ее непрерывной работы. Малопонятные для неспециалистов цифры. За ними - судьбы тысяч сотрудников станции и сотен тысяч жителей, вся жизнедеятельность восточного форпоста России. Удивительно, но до сих пор на электростанции продолжают свой созидательный труд люди, которые начали работать на ней с "ноля" и по сию пору несут свою "боевую" вахту.

Во Владивостоке первая электростанция мощностью всего в несколько киловатт была пущена в начале 80-х позапрошлого века в Мингородке - в районе, где располагались склады минного и другого вооружения военно-морского ведомства, - и использовалась для освещения складов. После падения Порт-Артура и поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг. развитие Владивостока оживилось. В 1912 г. была запущена Владивостокская ТЭЦ-1 мощностью 6 МВт. В 1937 г. она и Артемовская ГРЭС мощностью 24 МВт стали системообразующими электростанциями приморской энергосистемы. В 1954 г. ввели в эксплуатацию Партизанскую ГРЭС.

Вопрос централизованного теплоснабжения города Владивостока был поставлен впервые в связи с проектом "Большой Владивосток". Постановлением Совета министров РСФСР от 1954 г. предусматривалось строительство ТЭЦ и магистральных тепловых сетей. В качестве основного топлива за будущей электростанцией закрепили бурый уголь Павловского разреза.

Первые кубометры грунта на площадке были вынуты в мае 1965 г., и началось сооружение главного корпуса, первой дымовой трубы высотой 180 м и других зданий и сооружений электростанции. С июня 1969 г. начато комплектование кадров и подготовка эксплуатационного персонала ТЭЦ.

Первые агрегаты - котел и турбина - были пущены и включены в работу 22 апреля 1970 г. ВТЭЦ-2 начала выдавать электроэнергию в приморскую энергосистему и тепло г. Владивостоку. На котлах ВТЭЦ-2 впервые в стране смонтированы пылеприготовительные системы с прямым вдуванием пылегазовой смеси в топку, где применены головные образцы мельниц- вентиляторов большой мощности. Характерной особенностью ВТЭЦ-2 является использование морской воды в системе технического водоснабжения. При проектировании станции по обращению руководства "Дальзавода" предусмотрен сброс подогретой после прохождения турбин морской воды в речку Объяснения и дальше в бухту "Золотой Рог". Это было сделано, чтобы замерзающая до этого бухта была свободной для судоходства и судоремонта.

Монтаж и ввод в эксплуатацию последующих блоков станции проводился ускоренными темпами. В период с 1970 по 1999 г. было введено еще 13 котлов и пять турбоагрегатов со всей необходимой инфраструктурой.

В настоящее время на Владивостокской ТЭЦ-2 эксплуатируются 14 однотипных котлов БКЗ-210-140 паропроизводительностью 210 тонн/час пара каждый и 6 турбоагрегатов. На сегодняшний день ВТЭЦ-2 является основным источником по обеспечению производственным паром, тепловой и электрической энергией промышленности и бытовых потребителей г. Владивостока. Это самая мощная электростанция в структуре филиала "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

В перестроечные и постперестроечные годы на долю Владивостокской ТЭЦ-2 и ее сотрудников пришлись тяжелые времена. В 1993 г. "Дальэнерго" было акционировано и спустя несколько лет оказалось в жестком кризисе, вызванном сложной социально-экономической ситуацией. Приморье лихорадили веерные отключения электроэнергии. Энергетики были вынуждены проводить забастовки. За период с 2000 по 2007 г. на станции сменилось семь директоров.

Новый виток в истории станции произошел 1 января 2007 г.: в результате реформирования электроэнергетики Дальнего Востока ВТЭЦ-2 вошла в состав ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". В августе того же года на станции было введено антикризисное управление, началась ее комплексная модернизация. Кроме того, энергокомпания занялась обновлением и наращиванием генерирующих мощностей всей энергетики южного Приморья. За три последующих года на юге Приморского края ОАО "ДГК" было введено в эксплуатацию 265 МВт новых энергомощностей (это почти четверть установленной мощности юга Приморья). На Владивостокской ТЭЦ-2 проведено масштабное техническое перевооружение, в результате чего электростанция стала работать устойчиво, вышла на несение максимальной исторической нагрузки в 500 МВт.

"Результат налицо, - говорит инженер службы охраны труда ВТЭЦ-2 Лидия ЗУБКОВА, начавшая работать на станции в 1970 г. еще двадцатилетней девушкой, - даже если судить по одному котельному цеху. В 2007 г. здесь на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Повсюду висела угольная взвесь, лампочки не увидишь. Везде по колено лежала зола. Сейчас вы можете спокойно пройти по нулевой отметке в белой рубашке". О кардинальном изменении технического состояния ТЭЦ-2 свидетельствует сокращение числа технологических нарушений. Только за 2009 г. их стало на 40% меньше. Зимой 2007-2008 гг. в работе были все 14 котлоагрегатов ТЭЦ, а нынешней постоянно было задействовано только 12. То есть появилась возможность 2 котла держать в резерве. По сравнению с 2008 г. в 2009 г. средняя продолжительность работы одного котла уменьшилась с 9 442 часов до 5 487 часов. Это свидетельствует о значительном увеличении производительности, а также о постоянной готовности генерирующих мощностей ТЭЦ-2 нести требуемую нагрузку.

В 2007 г. руководство ОАО "ДГК" и филиала "Приморская генерация" приступило к решению проблем, связанных с влиянием электростанции на окружающую среду. Была разработана и реализуется комплексная экологическая программа. Необходимо отметить, что при строительстве ВТЭЦ-2 предполагалось, что возле нее не будут возводиться жилые массивы. Но история идет своим путем. Сейчас в полукилометровой "запретной зоне" вблизи станции построены даже детские сады. Кроме того, исчерпалась проектность месторождения Павловских углей. Если их зольность в 1970 г. составляла 8%, то на сегодняшний день она возросла до 17%, калорийность же серьезно снизилась.

Газификация Дальнего Востока внесла изменения в реализацию экологической программы. Правительством России принято решение о переводе ВТЭЦ-2 на использование газа. В марте текущего года совет директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" одобрил разработку инвестиционного проекта по переводу Владивостокской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. Энергокомпания приступила к подготовке проектной документации. Поэтапный перевод электростанции на природный газ повысит надежность энергоснабжения будущей столицы саммита. Кроме того, из-за качественно иного состава голубого топлива (отсутствия золы и серы, значительно меньшего содержания азота и углерода) сократится выброс вредных веществ в атмосферу.

История энергосистемы южного Приморья, начатая почти сто лет назад коллективом в несколько десятков человек, продолжается сегодня. Без тепла и электричества невозможно не только экономическое развитие Владивостока, но и удовлетворение простых нужд современного человека. Поэтому перед энергетиками стоит основная задача - надежное и бесперебойное энергоснабжение вверенного региона. За сорок лет на Владивостокской ТЭЦ-2 изменилось многое. Менялись люди, менялась и сама станция. Вложено огромное количество сил, энергии и средств. Но главное здесь - результат. А результат в том, что станция к сорокалетнему юбилею востребована и находится в рабочем состоянии и бесперебойно поставляет тепло и электроэнергию для жителей и предприятий Владивостока и Приморского края.