ЛЭП-500 уже не приоритет

"Дальневосточная распределительная сетевая компания" в этом году намерена приступить к реализации программы реновации основных фондов, которая становится для компании приоритетной.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе ОАО "ДРСК", мероприятия рассчитаны на 9 лет ввиду большого износа основных производственных фондов в краях и областях ДВ, сети уже не могут обеспечить стратегическое развитие энергетического комплекса региона. "Мы с большой ответственностью подходим к формированию перечня оборудования, который впоследствии будет предоставлен региональным властям, - отметил генеральный директор ОАО "ДРСК" Юрий АНДРЕЕНКО. - В первую очередь будут рассматриваться объекты, внезапное отключение которых может повлечь возникновение угрозы работе социально значимых объектов, экологической и энергобезопасности".