Открывая рынок США

Генеральный консул США на Дальнем Востоке Том АРМБРУСТЕР в Благовещенске вручил сертификат американской системы безопасности пищевых ингредиентов амурскому производителю уникального сырья для биологически активных добавок – дигидрокверцетина.

Подобный документ должна иметь любая фирма, которая хочет продавать на территории США продукцию, содержащую ингредиенты, которые не производятся в Соединенных Штатах. Перед этим амурское сырье 2 года исследовали в американских и европейских лабораториях.