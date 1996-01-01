Разделить риски

«Полюс Золото» ведет переговоры с другими участниками рынка о создании консорциума по освоению Яно-Колымской золоторудной провинции с ресурсами 7,2 тыс. тонн. На ее территории расположено принадлежащее «Полюсу» Наталкинское месторождение, но на других участках разведка идет за счет государства.

Досье «Полюс» предлагает возможным партнерам вложить в проект по $100 млн, сообщает газета «КоммерсантЪ-Дальний Восток». Гендиректор компании «Полюс Золото» Евгений ИВАНОВ в ходе конференции «Металлы СНГ-2010» в сообщил, что компания хочет создать консорциум по освоению Яно-Колымской золоторудной провинции. Он предлагает провести разведку территории за счет нескольких золотодобывающих компаний и финансовых институтов. Участие консорциума в проекте помогло бы ускорить сроки проведения разведки и последующего освоения месторождений, считает господин Иванов.