Заземлились на Сахалине

Приморское морское пароходство открыло собственный офис в Южно-Сахалинске. В нем разместились островной филиал компании, филиал дочерней структуры – «Приско Капитал банк» и совместные предприятия ОАО ПМП.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре компании, деятельность Приморского пароходства (группа компаний ПРИСКО) тесно связана с проектами освоения сахалинского шельфа. С 1999 года суда компании участвуют в экспорте нефти, добытой в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В 2006 году компания расширила сферу своей деятельности, пополнив флот вспомогательными судами для обслуживания нефтедобывающих платформ и работы в портах. С марта 2009 года ПМП начало участвовать в транспортировке сахалинского газа. В том же 2009 году для работы на шельфе приобретены два пассажирских катамарана. Сегодня в работе сахалинских проектов заняты шесть крупнотоннажных танкеров дедвейтом по 100 тысяч тонн.