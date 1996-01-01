ТМК: пионерное движение

Тихоокеанская мостостроительная компания совершила в 2009 году очередной производственный рывок, освоив 5,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2008 году. Эти денежные средства материализуются в объекты, которые сегодня на виду не только у жителей Владивостока, но и всей России. Объекты саммита АТЭС-2012: мост через бухту Золотой Рог, дорога между ним и мостом на остров Русский, дорога Де-Фриз – бухта Патрокл с низководной эстакадой через Амурский залив. Каждый из них по-своему сложен и уникален, на каждом ТМК является первопроходцем.

Достижения, планы и основные принципы работы компании, которые позволяют решать самые сложные задачи, «ДК» обсуждал с генеральным директором ЗАО «ТМК» Виктором ГРЕБНЕВЫМ.

Шаг вперед

– Виктор Григорьевич, из намеченного на прошедший год все удалось выполнить?

– Конечно, не все… Но процентов на 95% выполнили. Я имею в виду мои, так сказать, личные планы и задумки, как генерального директора. Если бы сделали все, то это было бы очень хорошо. Но давайте вспомним китайскую мудрость, которая говорит, что чересчур хорошо – это плохо (смеется). А у нас все в норме. И, сопоставляя наши итоги с другими строительными компаниями региона, мы понимаем, что в отличие от многих из них мы сделали значительный шаг вперед.

За этот год мы освоили в совершенстве монтаж металлоконструкций. Хотя и раньше занимались этой работой, но монтировали по 100-200 т металлоконструкций в год. А сегодня вышли на принципиально новые объемы – до 16 тыс. т конструкций. Главное, что этих объемов не испугались не только командиры производства, но и непосредственные исполнители, те ребята–монтажники, которые работают на 50-60-метровой высоте, выполняя сложные и в определенной мере рискованные операции. И здесь хотел бы подчеркнуть не менее важный для нас результат – мы не покалечили и не потеряли за это время ни одного человека. Я всегда внушаю своим ребятам: за большими объемами и высокими темпами производства мы не должны забывать, что самое главное – жизнь человека.

В ряду достижений прошлого года и то, что нам удалось на полную мощность загрузить дорожно-строительный комплекс ТМК, до этого у нас бывали вынужденные простои. Это ни много ни мало – полтысячи человек. По четыре механизатора на каждой единице спецтехники (а таких единиц – бульдозеров, экскаваторов, грейдеров – у нас более 100), плюс командиры и обслуживание. То есть, очень серьезный комплекс, и сегодня он работает в полную силу на строительстве сразу нескольких дорог. За 15-дневную вахту перемещают по 340 тыс. кубометров земли.

Взгляд «с экватора»

Приближаемся к середине на строительстве моста через Золотой Рог. Но отсюда, «с экватора», мы четко видим окончание этого важного для города проекта. Предельно понятно, как мы будем выполнять все последующие операции. В Находке спущен на воду первый плашкоут, с которого пойдет монтаж основного пролета. Торжеств по этому поводу не устраивали – обычный рабочий спуск, но весь коллектив вышел из цехов и проводил свое детище аплодисментами.

Пришли в Находку на укрупнительную сборку и первые конструкции основного пролета, до конца марта получим 1,5 тыс. тонн. Всего же на монтаж пролетного строения потребуется 13,5 тыс. т металлоконструкций. Заказаны деррик-краны грузоподъемностью по 300 тонн каждый. Они необходимы для монтажа пролета с воды. Кстати, и краны, и металлоконструкции – российского производства. Единственное, что не делают в России – это вантовые системы. Они тоже заказаны – французской компании «Фрисене».

Пролетное строение еще предстоит смонтировать, а уже определились с окрасочной системой. Конструкции надо обеспечить надежное антикоррозийное покрытие с 15-летней гарантией, которое бы защищало от воздействия агрессивной среды. Сегодня такой технологии в России нет, поэтому мы подписали контракт с итальянской компанией «Колумбус». Одним словом, вся строительная машина ритмично и уверенно движется вперед.

– Такой сложный объект, наверное, невозможно строить без инновационных подходов и технологий?

– Все-таки все, что мы привлекли из-за рубежа, является в какой-то мере инновациями лишь для российского производителя. В мировой мостостроительной практике все это давно отработано. Так что, я бы сказал, что мы привлекаем сюда самые передовые технологии. Я сам лично объездил все наиболее крупные стройки мостовых сооружений в мире, выезжали на стажировки и специалисты ТМК. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что мы работаем на самом современном уровне.

Откуда подкрепление

– Как закрываете кадровые проблемы?

– Специалистов, можно сказать, готовим с детского возраста. Рабочий класс – в технических училищах. По договорам платим ребятам повышенную стипендию, принимаем их на практику, так что они знают, куда придут после училища. То же и по ИТР – у нас постоянно учится 20-25 будущих инженеров. Мы стараемся воспитывать своих ребят. А штучных специалистов приглашаем.

В целом коллектив ТМК приморский. Когда идет перевахтовка, больше десятка автобусов компании разъезжаются в различные концы края. Наша команда собиралась долгие годы, и такая широкая география сложилась, с одной стороны, потому что строили мосты и дороги по всему Приморью, и везде к нам приходили надежные люди, которые оставались навсегда, а с другой, – потому что многие хотели бы здесь работать. Вообще текучесть у нас низкая. И попасть на работу в компанию непросто. На сегодня ее численность составляет 1650 человек.

Мы стараемся не допускать резкого увеличения численности, наращиваем ее медленно, но целенаправленно. Быстро набрать малоквалифицированных рабочих под определенные объемы, а потом расстаться с ними – это не про нас. Мы не стремимся зарабатывать любым путем – это наш принцип. И не ориентируемся в своем развитии на временные явления, я имею в виду объекты саммита, которые, как вы понимаете, когда-то будут завершены. Но мы работали до них и будем работать после, и, кстати, серьезно занимаемся нашими перспективами уже сегодня. А на возросшие объемы приглашаем субподрядчиков, с которыми у нас складываются не конкурентные, а партнерские отношения. Это хабаровский «Дальмостострой», два мостоотряда из Новосибирска, компания «Импульс» из Москвы, лидеры среди дальневосточных дорожных строителей «Бамстроймеханизация» и «Дальстроймеханизация» и многие другие. У нас очень серьезное подкрепление субподрядчиками. Сообща мы выполним поставленную задачу.

– При таком большом коллективе, разбросанности объектов, значительных объемах как удается сохранить управляемость компании?

– Главный принцип – доверие своим командирам производства. Уровень их компетенции и ответственности очень высок. Например, каждого прораба дорожно-строительного подразделения ТМК можно смело ставить начальником любого ДРСП, и он будет работать не хуже, а, может быть, и лучше. В одиночку задачи, которые стоят перед нами сегодня, не решить. Тут я Америки не открываю и во всем опираюсь на свою команду, костяк которой сложился много лет назад. Но, конечно, ответственность за особо важные решения принимаю на себя, полагаясь, например, на интуицию. Она меня пока не подводила.

Из рук в руки

– Вы работаете вахтовым методом, сколько требуется времени на передачу объектов от одной вахты другой?

– Минутное дело, как лопату из рук в руки. Одни монтажники заехали, приняли объект, а другие вышли, переоделись и отправились домой, процесс тем временем идет, не останавливаясь – бетонирование пилонов, надвижка временных пролетов моста и т.д. Это еще один принцип нашей работы. Технические проблемы обсуждаются на планерке, где присутствуют командиры уходящей и заступающей на работу вахты. Нескольких часов для этого обычно хватает. Каждый конкретный механизм тоже передается из рук в руки.

– Но техника, говорят, любит одного хозяина, а у вас по четыре на каждую машину.

– Да, хозяина четыре, но это единое целое. Они подбирают себе напарников сами – это еще один наш принцип. Если это звено, то каждый должен доверять своему напарнику – только так, иначе не получается.

– Работа у вас тяжелая и порой опасная, обычное дело – оторванность от семьи. Чем мотивируете своих людей?

– На сегодняшний день уровень зарплаты у нас неплохой: средняя по итогам года около 35 тысяч рублей. При этом рост выработки на каждого работающего значительно опережает рост заработной платы, а это очень важно, так как характеризует эффективность деятельности предприятия. Но зарплата – это далеко не самая главная причина, по которой ценит компанию рабочий класс. Не мне вам говорить, что большую часть своего времени человек проводит на работе, и от того, какие здесь будут условия, с каким настроением он отправится на свое рабочее место (например, на высоту), зависит очень многое. Поэтому мы придаем большое значение организации быта и нормальной психологической обстановке на всех наших объектах. Кроме того, у нас, если хотите, интересная мужская работа. Да, не для слабонервных… Но видели бы вы, как горят глаза у этих взрослых людей, когда они делают свое дело.

Материальная сторона, да, важна, но это не первоочередной фактор. Это мое убеждение, и на нем я строю деятельность компании, которой руковожу. Так, в ТМК – и я горжусь этим – одна из самых многочисленных в крае профсоюзных организаций. У нас действует коллективный договор, в котором прописаны различные социальные гарантии. Мы гарантированно помогаем своим сотрудникам при рождении ребенка, болезни, в иных случаях. Это существенное подспорье конкретным людям, да и мне, как руководителю, работать с колдоговором значительно проще.

Мы ценим и бережем трудовые династии, поддерживаем спортсменов, содержим базу отдыха на берегу Уссурийского залива, помогаем своим сотрудникам решать жилищные проблемы. В прошлом году в Уссурийске начали строительство жилого дома для специалистов ТМК. Не сомневаюсь, что это будет один из лучших домов в городе и по отделке, и по расположению, и по удобствам. Я его называю эконом-класс-люкс.

– Виктор Григорьевич, для вас Тихоокеанская мостостроительная компания – это…

– … это жизнь. Наша жизнь. Это надежная и сплоченная команда единомышленников, способная решать сложнейшие задачи, что и делаем сегодня ежечасно и ежедневно. Наши дороги и мосты будут служить многим поколениям. Разве это не может не радовать?