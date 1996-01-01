ООО "Тихоокеанский центр аудита экспертизы и эккаунтинга" является многопрофильной компанией, предлагающей своим клиентам широкий спектр аудиторских и консалтинговых услуг.

Аудиторские услуги:

- Аудит российских предприятий и организаций различных форм собственности

- Аудит компаний с иностранными инвестициями

- Обязательный аудит (законодательно установленный аудит)

- Инициативный аудит (необязательный аудит по заказу клиента)

- Аудит постановки системы внутреннего контроля в организации

- Аудит отдельных финансово-хозяйственных операций (сделок с ценными бумагами, внешнеэкономической деятельности и т.п.)

- Налоговый аудит (проверка налоговых обязательств компании по различным видам налогов)

Бухгалтерские услуги:

- Услуги по постановке бухгалтерского учета

- Ведение бухгалтерского учета

- Автоматизация ведения бухгалтерского учета

- Восстановление бухгалтерского учета

- Налоговый консалтинг:

- Оптимизация налогообложения

- Постановка налогового учета

- Налоговое планирование

- Ведение налогового учета

- Разовые и абонементные налоговые консультации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Юридические услуги:

- Регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей

- Юридическое консультирование

- Судебное представительство в правоотношениях с государственными органами

Управленческий и кадровый консалтинг:

- Управленческое консультирование (в целях пос-троения эффективной системы управления и выявления дополнительных резервов, которые могут быть использованы для увеличения общего финансового результата организации)

- Аттестация финансово- бухгалтерской службы

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 143, оф.76, тел. (4232) 22-06-09, тел./факс 26-17-14, e-mail: audit-2004@yandex.ru