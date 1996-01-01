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ООО "Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга"
ООО "Тихоокеанский центр аудита экспертизы и эккаунтинга" является многопрофильной компанией, предлагающей своим клиентам широкий спектр аудиторских и консалтинговых услуг.
Аудиторские услуги:
- Аудит российских предприятий и организаций различных форм собственности
- Аудит компаний с иностранными инвестициями
- Обязательный аудит (законодательно установленный аудит)
- Инициативный аудит (необязательный аудит по заказу клиента)
- Аудит постановки системы внутреннего контроля в организации
- Аудит отдельных финансово-хозяйственных операций (сделок с ценными бумагами, внешнеэкономической деятельности и т.п.)
- Налоговый аудит (проверка налоговых обязательств компании по различным видам налогов)
Бухгалтерские услуги:
- Услуги по постановке бухгалтерского учета
- Ведение бухгалтерского учета
- Автоматизация ведения бухгалтерского учета
- Восстановление бухгалтерского учета
- Налоговый консалтинг:
- Оптимизация налогообложения
- Постановка налогового учета
- Налоговое планирование
- Ведение налогового учета
- Разовые и абонементные налоговые консультации
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Юридические услуги:
- Регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей
- Юридическое консультирование
- Судебное представительство в правоотношениях с государственными органами
Управленческий и кадровый консалтинг:
- Управленческое консультирование (в целях пос-троения эффективной системы управления и выявления дополнительных резервов, которые могут быть использованы для увеличения общего финансового результата организации)
- Аттестация финансово- бухгалтерской службы
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 143, оф.76, тел. (4232) 22-06-09, тел./факс 26-17-14, e-mail: audit-2004@yandex.ru
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