Частные акционеры Росгосстраха увеличили его капитал в 1,9 раза

Допэмиссия акций ОАО "Росгосстрах", в результате размещения которой уставный капитал компании вырос в 1,9 раза, а доля государства сократилась с блокпакета до 13%, завершена - Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет о ее итогах. Это 75% от общего объема выпуска - как и планировалось, государство свою долю эмиссии не выкупило. Частные акционеры получили возможность увеличить уставный капитал "Росгосстраха" после исключения компании из списка стратегических предприятий. Указ президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которым "Росгосстрах" исключался из этого списка, вступил в силу 19 сентября 2009 г. Тем же указом было постановлено обеспечить сохранение доли государства в размере не менее 13,1% голосов, а также рассмотреть возможность использования права "золотой акции". В 2010 г. государство готовится продать и оставшиеся акции, частные акционеры заявили о готовности приобрести этот пакет.