ДЭК по традиции не будет выплачивать дивиденды из-за убытка

Совет директоров ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) рекомендовал акционерам на годовом собрании 20 мая принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 г. в связи с чистым убытком. Чистый убыток предприятия по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 1 млрд 664,239 млн руб. Отметим, что ДЭК, начавшая операционную деятельность 1 февраля 2007 г., дивиденды еще не выплачивала.