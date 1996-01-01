Для публикации бухотчетности аудит не потребуется

Минфин планирует исключить пункт 1.3 приказа Минфина России от 28.11.1996 № 101, согласно которому открытые акционерные общества обязаны публиковать бухгалтерскую отчетность только после проверки и подтверждения ее независимым аудитором (аудиторской фирмой), а также после утверждения ее общим собранием акционеров.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте финансового ведомства.