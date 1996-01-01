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Реконструкция порта Посьет не дает ответа на вопросы экологов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проект масштабной реконструкции торгового порта Посьет, затеянный ОАО "Мечел", налетел на айсберг претензий экологов. 15 апреля в Посьете пройдут общественные слушания, по итогам которых у порта могут возникнуть достаточно серьезные проблемы.

Напомним, что на фоне роста спроса на угольную продукцию предприятий "Мечела" в Азии было принято решение провести реконструкцию и модернизацию порта, после завершения которых он будет способен переваливать до 7 млн тонн угля ежегодно.

В 2009 г. в порту Посьет была произведена капитальная реконструкция первого причала и открыто более 5000 кв. м новых складских площадей. По данным департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края, в 2010 г. здесь продолжаются реконструкция и удлинение второго причала. Все терминальные комплексы порта оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Эти работы планируется завершить к 2011 г. Реализация намеченного позволит принимать в порту Посьет суда водоизмещением 60 тыс. тонн.

В рамках финансирования реконструкции в конце 2009 г. ОАО "Торговый порт Посьет" и Транскредитбанк заключили кредитное соглашение об открытии банком кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн руб. Кредитная линия открыта сроком на 1,5 года, до 13 июня 2011 г.

Ранее, в июне 2009 г., "Мечел" сообщил о подписании серии контрактов на поставку коксующегося и энергетического угля с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями. Всего на 2009 финансовый год с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями на тот момент было заключено контрактов на поставку порядка 2 млн тонн концентрата коксующегося угля производства "Якутугля" и 2,3 млн тонн энергетических марок углей производства "Якутугля" и "Южного Кузбасса". Также с 2007 г. "Мечел" успешно продает в Китай железорудный концентрат, который производится на входящем в группу Коршуновском ГОКе. Естественно, что все возрастающие объемы перевалки угля и концентрата не могут не сказаться на экологии залива порта Посьет.

По мнению экологов, несмотря на предложение по установке в порту импортного углепогрузочного оборудования, далее предусмотрено сохранение старой традиционной технологии с погрузкой угля портальными кранами в прежнем объеме - 2 млн тонн в год.

"Основная опасность заключается в разносе угольной пыли и ее губительном влиянии на личинок животных в толще воды акваторий; разносе взвесей от дноуглубительных работ и разноса взмучиваемых винтами пароходов осадков под влиянием внутрибухтовых течений на акватории; cнижении прозрачности, продуктивности и рыбопродуктивности этих вод; привнесении в экосистему чужеродных гидробионтов с льяльными и балластными водами, с обрастателями корпуса судов; выделении токсинов противообрастающих красок с корпусов 279 судов, предназначенных для захода в порт; загрязнении от золоотвалов проектируемой электростанции на угольном топливе; шумовом загрязнении окружающей среды обитания жителей", - говорится в материалах, подготовленных экологами.

В пресс-службе ОАО "Мечел" пока воздерживаются от комментариев, рассчитывая ознакомиться с выводами экологов.

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