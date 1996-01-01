Основной актив Приморнефтепродукта

Кризисный 2009 г. стал моментом истины для компаний, декларирующих принцип социальной ответственности бизнеса. "Приморнефтепродукт" это испытание выдержал. Компания заботится о людях, и работники "болеют" за свое предприятие.

Компания не просто удержалась на плаву, сохранив рабочие места (их более 1700) и способность выплачивать заработную плату. Как подчеркивает генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Дмитрий МАСЛОВСКИЙ, кризис - не повод откладывать выполнение обязательств перед персоналом, перед находящимися на попечении соцучреждениями и жителями территорий, на которых работает компания.

- Дмитрий Владимирович, начнем с того, что социальный пакет работника "Приморнефтепродукта" гораздо шире, чем это предусматривают Трудовой кодекс и стандартный коллективный договор...

- Мы в НК "Альянс" исходим из того, что основной актив компании - это люди, и тот минимальный соцпакет, что положен по закону, - это уровень, обеспечивающий соответственно лишь минимальные возможности. Для продуктивной и эффективной работы людям нужен более высокий уровень гарантий, который мы и стараемся обеспечить.

Если говорить о мероприятиях социального характера, не связанных с промышленной безопасностью, то это денежное вознаграждение за добросовестный и многолетний труд на предприятии, выплаты в связи с уходом на пенсию и профессиональными праздниками, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, связанных со смертью или болезнью родственников, компенсация (до 80%) оплаты на содержание детей в детских садах, выделение средств на реабилитационно-восстановительное лечение работников, компенсация за использование личного автотранспорта и сотовой связи, полисы ДМС для отдельных категорий работников и многое другое. Только в 2009 г. на это было выделено 10,7 млн руб. Более того, в прошлом году мы заключили очередной коллективный договор, который сохранил и зафиксировал уровень гарантий, достигнутый в докризисное время.

- Судя по всему, вы конструктивно взаимодействуете с профсоюзом?

- А как иначе? На мой взгляд, это очень важная составляющая предприятия, возможность взглянуть на возникающие проблемы под другим углом зрения - и решить их путем сотрудничества.

- Помимо внутреннего направления социальной политики вы активно реализуете внешнее. По какому принципу выбираете объекты для помощи?

- Помогаем тем, кто больше всего нуждается в нашей поддержке: ветеранам, инвалидам, сиротам. Основной партнер в этом направлении - Приморский детский фонд. Кроме того, у нас есть свой подшефный детский дом - в селе Первомайском Ханкайского района. Регулярно оказываем помощь медицинским учреждениям края, в частности, госпиталям для ветеранов и сотрудников УВД, а также ветеранским организациям во Владивостоке, Арсеньеве, Дальнереченске, Ханкайском и Хорольском районах.

Я вообще считаю, что мы в долгу перед пожилыми людьми. И если государство не может взять на себя в полном объеме заботу о них, значит, это должен делать бизнес. Поэтому мы не только ежемесячно поддерживаем несколько сотен вышедших на пенсию сотрудников компании, но и помогаем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в различных уголках Приморья. В прошлом году выделили на это 6,9 млн руб. В этом году к Дню Победы планируем еще более масштабную акцию.

- Знаю, что для ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС вы бесплатно отправили туда несколько тонн сорбента. А что предпринимаете сами для повышения экологичности производства?

- Не жалеем средств на его модернизацию и реконструкцию. В "Альянсе" инвестиции направляются в первую очередь на повышение уровня промышленной и экологической безопасности. Например, на реконструкцию владивостокской нефтебазы планируем потратить 6 млрд руб., и примерно треть этой суммы уйдет на экологические мероприятия: строительство очистных, берегоукрепление, систему сбора паров, очистку сточных вод и т.д. Кстати, уже сегодня наша котельная - одна из самых современных и чистых во Владивостоке: в прошлом году мы установили гомогенизатор, сажеуловитель, новые котлы.

Компания располагает собственной экологической службой. "Приморнефтепродукт" - единственное предприятие, расположенное на берегах Первореченской бухты, которое занимается его очисткой: мы установили боновые заграждения, еженедельно собираем и вывозим за свой счет шесть полуторакубовых контейнеров мусора и, самое приятное, видим плоды трудов. Знали бы вы, как эмоционально реагируют наши работники на скопления уток и цапель на очищенном побережье, которые мы наблюдаем последние 2-3 года! В прошлом году к нам даже нерпа заплывала.

- С экологией понятно, с материальной поддержкой персонала - тоже. А как заботитесь об условиях труда на опасном производстве?

- У нас есть программа оценки рабочих мест, реализованная уже процентов на восемьдесят пять. В рамках этого проекта сотрудничаем с независимыми лицензированными лабораториями, которые как раз и замеряют условия труда на каждом рабочем месте. В соответствии с полученной оценкой принимаются дополнительные меры: производятся денежные доплаты, выделяются спецпитание (сертифицированное Министерством здравоохранения), защитные средства и спецодежда классом выше, чем это предусмотрено законом, происходит модернизация рабочих мест на АЗС, реконструкция бытовых корпусов и т.д. Если в прошлом году на это было израсходовано более 7 млн руб., в этом году запланировано около 9 млн руб.

- Несколько лет назад в компании стартовало корпоративное состязание "Лучший по профессии", в чем-то повторяющее старую добрую практику соцсоревнований.

- Да, мы возродили эту традицию, усовершенствовав и адаптировав к своим потребностям. Разработка новых мотивационных программ важна не меньше, чем участие в благотворительных проектах. Учредив этот профессиональный конкурс, мы не только улучшаем качество обслуживания клиентов на своих АЗС, но и повышаем уровень квалификации персонала, а параллельно - престиж рабочих профессий. Если поначалу в нем участвовали только операторы АЗС, то затем к ним присоединились водители бензовозов, товарные операторы и электрослесари. Сегодня участие в этом состязании очень почетно. И для победителей профессиональное признание, наверно, даже важнее, чем денежный бонус.

- А как обстоят дела с переподготовкой кадров?

- В прошлом году на это было потрачено более 3 млн руб., в результате чего повысили свою квалификацию 620 человек. У нас непростое производство, и для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию объектов, кадры должны обладать специфическими знаниями.

Впрочем, помимо стандартных обучающих проектов, на предприятии действуют и другие. Например, программа СУЭС по управлению целями и эффективностью сотрудников, развитию их профессиональных навыков и личностного роста, стимулируемая денежным вознаграждением.

Также в этом году запускаем новый проект - "Твоя идея в жизнь", направленный на выявление творческой инициативы у работников. Он подразумевает ряд льгот и вознаграждений за внесение предложений, повышающих эффективность производства и бизнес-процессов. Работает программа по поддержке молодых специалистов. Ее цель - омолодить кадровый состав предприятия, повысить общий уровень деловой подготовки сотрудников.

Кроме того, всегда идем навстречу сотрудникам, желающим получать образование заочно: предоставляем оплачиваемые учебные отпуска, что, согласитесь, не характерно для частных компаний.

- Забота о людях приносит результаты?

- Если говорить сухим официальным языком, то у нас низкая текучесть кадров. Но я точно знаю, что наших сотрудников привлекают не только материальные вещи. 2009 год был для компании непростым, как и для всего бизнеса в целом. Мы часто встречались с коллективом, и я вдруг с удивлением понял, что сотрудников в первую очередь интересуют не индексация заработной платы или увеличение премиальных, а вопросы, связанные с экономикой предприятия в целом. Люди прочно связывают свое личное будущее с нашей компанией и действительно считают ее важной частью своей жизни. Для меня это стало очень приятным открытием кризисного года.