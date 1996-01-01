Мы полетим на Sukhoi Superjet 100. Только когда?

8 апреля генеральный директор ОАО "Аэрофлот" Виталий САВЕЛЬЕВ сообщил, что самолеты Sukhoi Superjet 100 будут летать в средней полосе России и на Дальний Восток.

Савельев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с аэропортами, куда планируются полеты лайнера Sukhoi Superjet 100, сообщил "Коммерсант". Также генеральный директор "Аэрофлота" отметил, что в компании самолет ждут с нетерпением, так как он должен быть на 30% эффективнее в эксплуатации, чем его зарубежные аналоги. Он напомнил, что ОАО "Аэрофлот" должны поставить 30 лайнеров Sukhoi Superjet 100. Однако заметил, что из-за проблемы с двигателем пока не понятно, когда эти самолеты появятся у авиакомпаний.