Порт Посьет если берет кредит, то по-крупному

ОАО "Торговый порт Посьет" объявило конкурсы на открытие кредитных линий на общую сумму 35 млн евро.

В том числе 27 млн евро привлекаются для финансирования контракта с германской ThyssenKrupp Fordertechnik GmbH на поставку оборудования для углепогрузочного комплекса, 2,5 млн евро - для финансирования гарантийного покрытия национального страхового агентства по уплате страховой премии. Второй конкурс предполагает привлечение 5,5 млн евро сроком на 3 года для рефинансирования авансового платежа по контракту с ThyssenKrupp Fordertechnik.