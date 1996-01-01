Работодателям напоминают, чтобы они не сворачивали с дороги в Пенсионный фонд

Впервые с 1 апреля до 1 мая 2010 г. работодатели должны представить отчеты по начисленным и уплаченным за 1-й квартал страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в территориальные органы ПФР по месту регистрации. Отчеты будут приниматься по графикам, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю.

В связи с внесенными в законодательство изменениями в реквизиты платежных поручений для перечисления страховых взносов специалисты Пенсионного фонда рекомендуют плательщикам страховых взносов до начала отчетной компании обязательно сверить поступившие платежи. Индивидуальные предприниматели и организации также должны представить отчеты в районные отделы ПФР до своей ликвидации, если таковая предвидится.

Формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносами порядок их заполнения размещены на региональной странице Отделения ПФР по Приморскому краю интернет-сайта Пенсионного фонда РФ в разделе "Работодателям региона" (www.pfrf.ru/ot_primor), а также в справочно-правовых системах.