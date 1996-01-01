Выпускники вузов занимают позиции, ниже уровня их образования

Эксперты рынка труда озабочены, что выпускники вузов не только не работают по специальности, но и трудоустраиваются после вузов на должности, не требующие высшего образования. Работодатели же не считают это проблемой, так как даже на линейные позиции они сегодня берут в основном кандидатов с высшим образованием.

Эту и множество других проблем обсуждали представители Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей в ходе Межрегиональной научно-практической конференции "Перспективы развития молодежного рынка труда Дальнего Востока". Организаторами мероприятия выступили Региональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ, Региональный центр "Старт-Карьера" ВГУЭС при поддержке департамента образования и науки Приморского края.

Первый день конференции проходил на площадке ДВГУ. Практический блок был посвящен обсуждению технологий трудоустройства выпускников. Представители профессионального образования, бизнеса и власти, из которых были сформированы три рабочие группы, рассмотрели проблему занятости молодых специалистов с различных точек зрения, сформулировали общие цели и задачи.

Во второй день конференции во ВГУЭС прошел круглый стол "Востребованность молодых специалистов на рынке труда в Дальневосточном регионе", на котором также прозвучали разные точки зрения.

"Несмотря на то, что нашему городу пока удается занимать лидирующие позиции в российском рейтинге заработных плат, дальневосточный регион испытывает острую нехватку квалифицированных кадров во всех областях, - сказала в своем выступлении Лилия СТРОКИНА, ведущий консультант по подбору персонала Владивостокского офиса кадрового холдинга "АНКОР".

Далее она познакомила собравшихся с результатами опроса, проведенного среди работодателей в начале этого года. Согласно этим результатам, программы по работе с выпускниками вузов сегодня есть у 45% опрошенных компаний. Наиболее всего заинтересованы в молодых специалистах компании, занимающиеся производством, торговлей и рекламой.

Что касается зарплаты, то более 23% компаний предлагают молодым специалистам зарплату ниже, чем опытным сотрудникам. У 25% опрошенных разработаны системы грейдов и разрядов, которые позволяют молодому специалисту достаточно быстро приблизиться по уровню оплаты труда к своим более опытным коллегам. 52% работодателей не делают разграничения в оплате между молодыми специалистами и работниками со стажем.

По словам Лилии Строкиной, приятно удивил исследователей и тот факт, что, несмотря на кризис, в 2009 г. более 77% компаний продолжали работать с выпускниками. В 2010 г. более 80% компаний планируют привлечь специалистов в штат.

Относительно уровня позиции, на которую молодой специалист может рассчитывать, практически все опрошенные называли стартовые должности. Это секретари, офис-менеджеры, ассистенты какого-либо специалиста, торговые представители, мерчендайзеры.

Озвучили работодатели и проблемы, с которыми сталкиваются при приеме на работу молодых специалистов. Чаще всего называют личностные качества, отсутствие мотивации и опыта работы, недостаточный уровень подготовки специалиста.

Однако, по словам Лилии Строкиной, выпускник выпускнику рознь. "В нашей практике все чаще встречаются студенты, которые не только получают базовый опыт во время обучения в вузе, но и за время учебы преодолевают несколько ступеней карьерной лестницы, совмещая работу с обучением в вузе. Такие выпускники обладают серьезными конкурентными преимуществами и зачастую принимают участие в тех конкурсах, где за позицию борются люди со сложившимся опытом работы", - говорит она.

Ольга ШЕСТАК, кандидат исторических наук, руководитель центра социологических и маркетинговых исследований ВГУЭС, в своем выступлении обозначила проблемные зоны трудоустройства выпускников: "Опрос, проведенный ВГУЭС, говорит о том, что около 8,7% выпускников остаются нетрудоустроенными. Эти цифры соответствуют общероссийским и большой проблемы, на мой взгляд, не представляют. - Настораживают другие цифры - примерно 47% выпускников вузов не только в Приморье, но и в России, работают не по специальности. Причем, согласно другому опросу, проведенному нашим центром, только для 23% выпускников работа по специальности является приоритетом. Для 57% решающим фактором при выборе места работы является зарплата, 47% хотят интересную работу, 38% говорят о возможности карьерного роста. То есть, по мнению выпускника, работа должна быть высокооплачиваемой, интересной, давать возможность для карьерного роста".

Но основная проблемная зона, по мнению Ольги Шестак, даже не в том, что выпускники работают не по специальности. "Выпускники вузов занимают позиции, которые не требуют наличия высшего образования - они чаще всего устраиваются на такие должности как секретарь, продавец, менеджер торгового зала, специалист отдела кадров. На мой взгляд, именно это является основной проблемой на молодежном рынке труда".

Однако с мнением Ольги Шестак не согласилась Светлана ГОРШУНОВА, специалист в области управления персоналом, бизнес-консультант ООО "Росгосстрах - Дальний Восток": "Работодатели сегодня сталкиваются с совсем иной проблемой - нам некого взять на работу. Люди, которые к нам приходят, не соответствуют нашим требованиям по целому ряду причин. И самая главная - это личностные качества выпускника. Ребята не умеют ставить цели, у многих отсутствует стрессоусточивость, они не умеют правильно реагировать на замечания".

Что касается несоответствия уровня образования позиции, которую занимает молодой сотрудник, то здесь, по мнению Ольги Горшуновой, проблемы нет: "Дело в том, что сегодня социальная ситуация складывается так, работодатели, как правило, с людьми, которые не имеют высшего образования, вообще не разговаривают. Если у человека нет высшего образования, мы его не хотим брать на работу, даже на стартовые позиции. Для работодателя высшее образование - это гарантия определенного формата общения, определенного миропонимания. Так что высшее образование - это входной билет на любую должность, включая стартовую. И тогда мы готовы двигать его дальше по карьерной лестнице. На многих предприятиях даже есть такая традиция - менеджеров "выращивают" из линейного персонала. Поэтому человек на линейной позиции должен иметь высшее образование".