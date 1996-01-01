Дублирующие проверки

О том, что государственный контроль необходимо вводить там, где это несет угрозу жизни и здоровью потребителей, говорится все чаще. Но говорить - не значит делать. В Приморском крае есть случаи, когда бизнес становится заложником государственных учреждений или государственной власти.

Один из примеров - проверка научно-производственной компании "Нереида". Как рассказал "ЗР" генеральный директор компании Виктор ПОКОТИЛОВ, их компания уже долгие годы выращивает на своих плантациях гребешок, однако в прошлом году у них возникли неожиданные трудности.

Речь идет о том, что продукция, идущая на внешние рынки сбыта, проверялась специалистами Россельхознадзора. Эта организация и должна была проверять качество продукции и выдавать соответствующие сертификаты, которые необходимы при экспорте продукции. Причем, все проверки и в дальнейшем необходимые документы компания получала бесплатно, так как эта федеральная служба не занимается коммерческой деятельностью.

"Но для нас стало сюрпризом, что федеральное агентство по рыболовству создало федеральное государственное учреждение "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры". Как оказалось, эта структура должна контролировать качество продукции, которую мы выращиваем".

Когда компания решила расширить рынки сбыта и договорилась с китайской компанией о поставке своей продукции на их рынок, то оказалось, что нужен сертификат именно этой организации. Почему? Для морских фермеров это остается загадкой.

По существу, чтобы получить документ, новое государственное учреждение должно проверять качество продукции. Правда, юристы подчеркивают, что проверка по федеральному закону не может проводиться на коммерческой основе. Поэтому "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" предлагает заключить коммерческий договор на оказание услуг.

"Стоимость этих работ по договору 60 тысяч рублей - утверждает Виктор Покатилов. - Мы были уверены, что будут проверять нашу продукцию, а работники центра решили проверять нас как пищевое предприятие. Но ведь наша заявка была подана для получения разрешения на экспорт живой продукции без применения каких-либо технологий перереработки. А нам было рекомендовано применение ядохимикатов для дератизации и дезинфекции производственного оборудования, что совершенно недопустимо в нашем случае".

По результатам проверки компании вынесли некий отчет, который состоит в основном из замечаний. Представитель "Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" от комментариев отказался, заявив "ЗР", что никакой проверки их учреждение не проводило.

Не ответил представитель учреждения на вопрос о том, не дублируют ли они функции Россельхознадзора?

А вот марикультурщики весьма обеспокоены подобным дублированием. Ведь если все 36 компаний будут работать с этим центром, то хлопот не оберутся.