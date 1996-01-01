Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Торговым сетям закон не писан
Почти два месяца торговые сети и поставщики живут по новым правилам, которые установил закон "О торговле". Правда, как оказалось на практике, кардинальных перемен не произошло, а разговоры о том, что на полки магазинов пробиться практически невозможно, для Приморья оказались неактуальны.
Если говорить о Приморье, то антимонопольные ограничения для торговых сетей, доля которых выше 25% объема реализации продукции в границах субъектов федерации, наших сетей не коснутся - даже самые крупные торговые сети "5+", "Парус", "Ратимир" "ВЛ-Март", "Кашелка" не имеют такой доли рынка. Проблема может возникнуть в небольших городах и районах - первый же супермаркет может превысить пороговое значение, заблокировав развитие сети. Та же сеть "5+" идет по пути открытия супермаркетов в сельских районах края, поэтому теперь дело за специалистами ФАС, которые должны произвести необходимые расчеты. В начале года эта служба представила формулу расчета доли торговых сетей в границах муниципальных округов. Но для ее применения нужны данные Росстата, который, в свою очередь, таковыми не обладает.
"В целом новый закон о торговле - это ограничение доли рынка для крупных сетевых операторов, - считает коммерческий директор супермаркета "Михайловский" Наталья БАЛИЦКАЯ. - Данный закон в большей степени определяет максимальный срок оплаты поставщикам и в меньшей степени - привязанность к срокам годности товаров. На самом деле раньше поставщики нам не давали такие отсрочки, как, например, теперь: до 45 дней на оплату товаров, портящихся в течение 10-30 дней. Коснется новый закон рекламы и маркетинга - если поставщик, который хочет выделить каким-то образом свой товар в торговом зале, на услуги по рекламе товаров и маркетинговые услуги должен предоставить оформленный юристами договор. Также стоит отметить один интересный момент: супермаркет обязан давать поставщикам информацию о том, почему он не может разместить товар на полке, какие у него условия выбора поставщиков и товаров и т.д.".
С ней солидарна директор гипермаркета "В-Лазер" Анна ВЕЛЬГАН. Она подчеркивает, что по новому закону торговые наценки не ограничены. Государство может ограничить торговую наценку только в том случае, если в течение 30 календарных дней на территории РФ цены на товары первой необходимости вырастут на 30 и более процентов. В этом случае правительство может устанавливать предельные розничные цены на товары более чем на 90 календарных дней.
"Как правило, данный рост цен не идет от розничных операторов, так как у розничных операторов минимальные наценки на продукты первой необходимости (примерно10-15%). Маловероятно, чтобы все розничные операторы сговорились и подняли цены на товары первой необходимости более чем на 30%. Что же касается, ограничения входа тем или иным поставщикам, то можно сказать следующее. Если у поставщика интересный товар, привлекательные условия, хорошая цена, то почему, собственно говоря, вход должен быть "закрыт" или ограничен? Так что нельзя сказать, что закон о торговле "закрыл" кому-либо вход", - считает представитель торговой сети.
Представители торгового дома "Парус" также считают, что закон о торговле кардинально ничего не изменил. Отношения поставщика с торговыми сетями по-прежнему определяются разнообразием товаров, доступной ценой. "Нельзя говорить о том, что производители и поставщики товаров с трудом пробиваются на полки магазинов. В наших супермаркетах представлены все лучшие производители края, однако много товаров мы закупаем за пределами региона. Каждый супермаркет стремится поставить на полку товар, которого нет у конкурентов. Поэтому поставщиков товара ищут по всей стране. Критерии входа товара на полку в Приморье отличаются от принятых стандартов в центральной части. Если товар качественный, если он нравится потребителю, если производитель проводит промоушен, то торговая сеть заинтересована в таком сотрудничестве", - утверждает директор супермаркета "Парус" Ольга ЧЕРНАЯ.
Производители товаров также не видят в законе какой-то особой выгоды для своего бизнеса. Как признался "ЗР" один из руководителей небольшого рыбоперерабатывающего предприятия, он без проблем зашел в торговые сети, однако потом выяснилось, что его предприятию тяжело соответствовать требованиям супермаркетов. "Они хотят брать каждый день несколько видов продукции, причем в небольших объемах. Технологически я могу это выполнить, но в этом случае слишком высока себестоимость, что сказывается на конечной стоимости в точке продажи. Поэтому я сам отказался работать с торговыми сетями и перешел к работе с небольшими магазинами в спальных районах, а также стал сотрудничать с рынками и торговыми зонами".
"Конкуренция товаров за место на полке должна быть, - уверена Наталья Балицкая. - Производитель в этом случае развивается. Мы стараемся всегда вводить новый товар. Это риск, но без этого твой магазин будет непривлекательным".
"В отдельных товарных группах наблюдается конкуренция, - рассказывает Анна Вельгман. - Поэтому правильно, когда торговое предприятие выбирает лучшие товары. Система входных бонусов была придумана для товара, который не сильно привлекателен. В Приморье эта система в принципе не работала, так у нас в отдельных товарных группах нет конкуренции, и предприятие ставит на полку тот товар, что есть в наличии. Поэтому наши специалисты ищут поставщиков в Москве. Там есть выбор во всех группах, единственная сложность - это отдаленная логистика. Что касается какой-либо мотивации менеджеров сетей, то, безусловно, между товароведами и поставщиками существуют отношения, складывающиеся годами. Есть и человеческий фактор. Но может ли товаровед магазина ставить товар на полку, который не принесет компании прибыль? Вряд ли, сейчас торговые сети полностью автоматизированы и продажи можно отслеживать каждый день. Если товар не продается, то никакой закон не заставит торговую сеть предоставить ему полочное пространство".
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Дальневосточный газ прорвал санкции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Губернатор 4: Да придет спаситель