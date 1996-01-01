Торговым сетям закон не писан

Почти два месяца торговые сети и поставщики живут по новым правилам, которые установил закон "О торговле". Правда, как оказалось на практике, кардинальных перемен не произошло, а разговоры о том, что на полки магазинов пробиться практически невозможно, для Приморья оказались неактуальны.

Если говорить о Приморье, то антимонопольные ограничения для торговых сетей, доля которых выше 25% объема реализации продукции в границах субъектов федерации, наших сетей не коснутся - даже самые крупные торговые сети "5+", "Парус", "Ратимир" "ВЛ-Март", "Кашелка" не имеют такой доли рынка. Проблема может возникнуть в небольших городах и районах - первый же супермаркет может превысить пороговое значение, заблокировав развитие сети. Та же сеть "5+" идет по пути открытия супермаркетов в сельских районах края, поэтому теперь дело за специалистами ФАС, которые должны произвести необходимые расчеты. В начале года эта служба представила формулу расчета доли торговых сетей в границах муниципальных округов. Но для ее применения нужны данные Росстата, который, в свою очередь, таковыми не обладает.

"В целом новый закон о торговле - это ограничение доли рынка для крупных сетевых операторов, - считает коммерческий директор супермаркета "Михайловский" Наталья БАЛИЦКАЯ. - Данный закон в большей степени определяет максимальный срок оплаты поставщикам и в меньшей степени - привязанность к срокам годности товаров. На самом деле раньше поставщики нам не давали такие отсрочки, как, например, теперь: до 45 дней на оплату товаров, портящихся в течение 10-30 дней. Коснется новый закон рекламы и маркетинга - если поставщик, который хочет выделить каким-то образом свой товар в торговом зале, на услуги по рекламе товаров и маркетинговые услуги должен предоставить оформленный юристами договор. Также стоит отметить один интересный момент: супермаркет обязан давать поставщикам информацию о том, почему он не может разместить товар на полке, какие у него условия выбора поставщиков и товаров и т.д.".

С ней солидарна директор гипермаркета "В-Лазер" Анна ВЕЛЬГАН. Она подчеркивает, что по новому закону торговые наценки не ограничены. Государство может ограничить торговую наценку только в том случае, если в течение 30 календарных дней на территории РФ цены на товары первой необходимости вырастут на 30 и более процентов. В этом случае правительство может устанавливать предельные розничные цены на товары более чем на 90 календарных дней.

"Как правило, данный рост цен не идет от розничных операторов, так как у розничных операторов минимальные наценки на продукты первой необходимости (примерно10-15%). Маловероятно, чтобы все розничные операторы сговорились и подняли цены на товары первой необходимости более чем на 30%. Что же касается, ограничения входа тем или иным поставщикам, то можно сказать следующее. Если у поставщика интересный товар, привлекательные условия, хорошая цена, то почему, собственно говоря, вход должен быть "закрыт" или ограничен? Так что нельзя сказать, что закон о торговле "закрыл" кому-либо вход", - считает представитель торговой сети.

Представители торгового дома "Парус" также считают, что закон о торговле кардинально ничего не изменил. Отношения поставщика с торговыми сетями по-прежнему определяются разнообразием товаров, доступной ценой. "Нельзя говорить о том, что производители и поставщики товаров с трудом пробиваются на полки магазинов. В наших супермаркетах представлены все лучшие производители края, однако много товаров мы закупаем за пределами региона. Каждый супермаркет стремится поставить на полку товар, которого нет у конкурентов. Поэтому поставщиков товара ищут по всей стране. Критерии входа товара на полку в Приморье отличаются от принятых стандартов в центральной части. Если товар качественный, если он нравится потребителю, если производитель проводит промоушен, то торговая сеть заинтересована в таком сотрудничестве", - утверждает директор супермаркета "Парус" Ольга ЧЕРНАЯ.

Производители товаров также не видят в законе какой-то особой выгоды для своего бизнеса. Как признался "ЗР" один из руководителей небольшого рыбоперерабатывающего предприятия, он без проблем зашел в торговые сети, однако потом выяснилось, что его предприятию тяжело соответствовать требованиям супермаркетов. "Они хотят брать каждый день несколько видов продукции, причем в небольших объемах. Технологически я могу это выполнить, но в этом случае слишком высока себестоимость, что сказывается на конечной стоимости в точке продажи. Поэтому я сам отказался работать с торговыми сетями и перешел к работе с небольшими магазинами в спальных районах, а также стал сотрудничать с рынками и торговыми зонами".

"Конкуренция товаров за место на полке должна быть, - уверена Наталья Балицкая. - Производитель в этом случае развивается. Мы стараемся всегда вводить новый товар. Это риск, но без этого твой магазин будет непривлекательным".

"В отдельных товарных группах наблюдается конкуренция, - рассказывает Анна Вельгман. - Поэтому правильно, когда торговое предприятие выбирает лучшие товары. Система входных бонусов была придумана для товара, который не сильно привлекателен. В Приморье эта система в принципе не работала, так у нас в отдельных товарных группах нет конкуренции, и предприятие ставит на полку тот товар, что есть в наличии. Поэтому наши специалисты ищут поставщиков в Москве. Там есть выбор во всех группах, единственная сложность - это отдаленная логистика. Что касается какой-либо мотивации менеджеров сетей, то, безусловно, между товароведами и поставщиками существуют отношения, складывающиеся годами. Есть и человеческий фактор. Но может ли товаровед магазина ставить товар на полку, который не принесет компании прибыль? Вряд ли, сейчас торговые сети полностью автоматизированы и продажи можно отслеживать каждый день. Если товар не продается, то никакой закон не заставит торговую сеть предоставить ему полочное пространство".