Порт Козьмино в апреле планирует обработку 13 танкеров

Cпецморнефтепорт Козьмино, являющийся конечной точкой транспортной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), в апреле планирует обработку 13 танкеров, каждая партия нефти составит 100 тыс. тонн.

Ожидается, что показатели апреля превысят мартовские на 50 тыс. тонн. Первый квартал 2010 г. спецморнефтепорт Козьмино завершил с показателями отгрузки в 3,245 млн тонн нефти с момента ввода в эксплуатацию.