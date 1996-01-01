ВМРП предпочитает оставлять прибыль на развитие

Совет директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) рекомендовал акционерам на годовом собрании 27 мая принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 г. Ранее сообщалось что ВМРП в 2009 г. в сравнении с 2008 г. снизил чистую прибыль на 33%, до 12,310 млн руб. Последние три года порт не выплачивает дивиденды, а чистую прибыль (в том числе 18,556 млн руб. по итогам 2008 г.) направляет на развитие.