"Дальсвязь" не скупится на дивиденды

Совет директоров ОАО "Дальсвязь" может предложить годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2009 г. в размере 3,41 руб. на обыкновенную и 6,85 руб. на привилегированную акцию, говорится в материалах компании. Таким образом, если рекомендация совета директоров будет утверждена акционерами, выплаты на обыкновенные акции составят 325,713 млн руб., на привилегированные - 213,594 млн руб. По итогам 2008 г. "Дальсвязь" заплатила своим акционерам 2,7238 руб. на обыкновенную и 5,4772 руб. - на "преф". Таким образом, в этом году дивиденды могут возрасти на 25%.