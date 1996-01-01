Подключение к сети

Вопросы осуществления технологического присоединения к электрическим сетям обсуждались в ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) в рамках трехдневного семинара, на который были приглашены представители ОАО "МРСК Центра".

Как известно, вопросы подключения к энергопотреблению, а особенно плата за это, - предмет давнего спора и нередко конфликтов бизнеса и энергетиков. За три года работы ОАО "ДРСК" к сетям компании по договорам ТП подключились почти 9 тысяч потребителей. Эти отношения были упорядочены постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 года №334 "О внесении изменений в правила технологического присоединения". За три года работы ОАО "ДРСК" к сетям компании по договорам ТП подключились почти 9 тысяч потребителей. Средства, полученные сетевыми компаниями в качестве платы за присоединение, направляются исключительно на строительство энергообъектов в интересах заплативших потребителей, при этом целевой характер расходов строго контролируется регулирующими органами, заверили в пресс-службе ОАО "ДРСК".

В ходе семинара участники обсудили существующий в РФ общий порядок рассмотрения обращений на присоединение к сетям, который является обязательным вне зависимости от размера бизнеса заявителя или рода его деятельности. Его особенность в том, что по каждой заявке решение принимается индивидуально, но по единым прозрачным критериям. Именно прозрачность и клиентоориентированность являются основными принципами для энергетиков - показатели качества обслуживания клиентов станут одним из основных требований при установлении тарифов по методике RAB, которая будет применена на всех территориях присутствия ОАО "ДРСК" с 2011 года, а в Приморье, как известно, эта методика применяется уже с 2010 года.

Существующее законодательство предусматривает льготы для лиц, которые запрашивают электрическую нагрузку до 15 киловатт - в данном случае оплата составляет не более 550 рублей. При этом должно исполняться обязательное условие: расстояние от сетей до границы подключаемого объекта не должно быть более 500 м в сельской местности и 300 м в городе.

На совещании был подробно рассмотрен опыт "МРСК Центра" по созданию Центров обслуживания клиентов, варианты возможного упрощения процедуры подачи заявок на подключение. Интересен дальневосточникам и опыт проведения маркетинговых исследований по перспективному развитию обслуживаемых территорий.

Как отметил директор перспективного развития ОАО "ДРСК" Василий ПОРЯДНЫЙ в настоящее время в филиалах ОАО "ДРСК" уже ведется большая работа по взаимодействию с потребителями. Разработан "Стандарт обслуживания клиентов", который устанавливает общие требования по клиентскому обслуживанию в сфере оказания услуг и технологическому присоединению. Активны интернет-обращения: в разделе "Гостевая книга" на сайте http://drsk.ru можно получить ответ специалистов компании на любой интересующий вопрос, работают "горячие линии" в каждом филиале. Размещены карты региона с указанием "проблемных" точек, подключение к которым возможно только после проведения серьезных работ по реконструкции электрических сетей энергетической компании. И именно плата за технологическое присоединение - важный источник развития сетей в регионах.