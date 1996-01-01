Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подключение к сети
Вопросы осуществления технологического присоединения к электрическим сетям обсуждались в ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) в рамках трехдневного семинара, на который были приглашены представители ОАО "МРСК Центра".
Как известно, вопросы подключения к энергопотреблению, а особенно плата за это, - предмет давнего спора и нередко конфликтов бизнеса и энергетиков. За три года работы ОАО "ДРСК" к сетям компании по договорам ТП подключились почти 9 тысяч потребителей. Эти отношения были упорядочены постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 года №334 "О внесении изменений в правила технологического присоединения". За три года работы ОАО "ДРСК" к сетям компании по договорам ТП подключились почти 9 тысяч потребителей. Средства, полученные сетевыми компаниями в качестве платы за присоединение, направляются исключительно на строительство энергообъектов в интересах заплативших потребителей, при этом целевой характер расходов строго контролируется регулирующими органами, заверили в пресс-службе ОАО "ДРСК".
В ходе семинара участники обсудили существующий в РФ общий порядок рассмотрения обращений на присоединение к сетям, который является обязательным вне зависимости от размера бизнеса заявителя или рода его деятельности. Его особенность в том, что по каждой заявке решение принимается индивидуально, но по единым прозрачным критериям. Именно прозрачность и клиентоориентированность являются основными принципами для энергетиков - показатели качества обслуживания клиентов станут одним из основных требований при установлении тарифов по методике RAB, которая будет применена на всех территориях присутствия ОАО "ДРСК" с 2011 года, а в Приморье, как известно, эта методика применяется уже с 2010 года.
Существующее законодательство предусматривает льготы для лиц, которые запрашивают электрическую нагрузку до 15 киловатт - в данном случае оплата составляет не более 550 рублей. При этом должно исполняться обязательное условие: расстояние от сетей до границы подключаемого объекта не должно быть более 500 м в сельской местности и 300 м в городе.
На совещании был подробно рассмотрен опыт "МРСК Центра" по созданию Центров обслуживания клиентов, варианты возможного упрощения процедуры подачи заявок на подключение. Интересен дальневосточникам и опыт проведения маркетинговых исследований по перспективному развитию обслуживаемых территорий.
Как отметил директор перспективного развития ОАО "ДРСК" Василий ПОРЯДНЫЙ в настоящее время в филиалах ОАО "ДРСК" уже ведется большая работа по взаимодействию с потребителями. Разработан "Стандарт обслуживания клиентов", который устанавливает общие требования по клиентскому обслуживанию в сфере оказания услуг и технологическому присоединению. Активны интернет-обращения: в разделе "Гостевая книга" на сайте http://drsk.ru можно получить ответ специалистов компании на любой интересующий вопрос, работают "горячие линии" в каждом филиале. Размещены карты региона с указанием "проблемных" точек, подключение к которым возможно только после проведения серьезных работ по реконструкции электрических сетей энергетической компании. И именно плата за технологическое присоединение - важный источник развития сетей в регионах.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Районы пошли вразнос вслед за краем