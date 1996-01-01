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Где и как готовят управленцев
С 25 марта по 20 июня 2010 г. министерством молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края проводится конкурсный отбор специалистов для обучения в 2010/2011 учебном году.
Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется в крае как за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, средств организаций (работодателей), так и за счет собственных средств специалистов. Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей высшего и среднего звена, способных реализовать на предприятиях различных отраслей экономики края внутренние преобразования, способствующие улучшению управления, повышению эффективности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Подготовка осуществляется на базе ГОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права" с дальнейшим прохождением стажировки за рубежом или на российских предприятиях. По окончании обучения специалисты получают диплом государственного образца - о переподготовке и повышении квалификации по специальностям "Менеджмент" или "Инновационный менеджмент", дающий право на осуществление деятельности в области управления.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, за время действия программы обучилось более 500 молодых руководителей предприятий и организаций края. Около 100 молодых руководителей, занятых в развивающихся высокотехнологичных и наукоемких производствах, прошли подготовку по специальности "Инновационный менеджмент". Среди них специалисты таких ведущих предприятий Хабаровского края, как "КнААПО" им. Гагарина, "Комсомольский нефтеперерабатывающий завод", "Амурский кабельный завод", ОАО "Дальэнергомаш", патронный завод "Вымпел" и другие.
Целевую группу для подготовки в рамках Государственного плана составляют перспективные руководители, направляемые предприятиями и организациями Хабаровского края: возраст от 25 до 40 лет, руководитель высшего и среднего звена предприятия любой формы собственности (кроме государственной службы, общественных организаций), общий стаж работы не менее 5 лет и управленческий стаж не менее 3-х лет, знание иностранного языка, наличие концепции проекта (проектной идеи) развития организации, поддержанной работодателем.
Прием документов осуществляется в комитете по молодежной политике министерства молодежной политики, спорта и туризма края.
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