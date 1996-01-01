Завод сорвался в ожидании денег

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ВЭБа о приобретении 100% акций ОАО "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре, что являлось последней препоной для открытия кредитной линии заводу.

В свою очередь Внешэкономбанк перечислил "Амурметаллу" первый транш кредита в размере 400 млн руб., сообщил в среду премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании возглавляемого им наблюдательного совета ВЭБа. Напомним, что соглашение о кредитовании завода "Амурметалл" в сумме 2,2 млрд рублей было подписано в декабре 2009 года, хотя еще на совещании по развитию Дальнего Востока, которое провел ПУТИН в июле 2009 года, было принято решение, что ВЭБ направит на развитие "Амурметалла" около 5 миллиардов рублей. При этом 100% акций предприятия должны поступить в собственность ВЭБа с правом обратного выкупа по цене приобретения.

В середине февраля этого года полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ константировал: "Амурметалл" не получил обещанной ВЭБом части кредита в 500 млн руб., при том что ему необходим 1 млрд руб. для пополнения оборотных средств. В банке тогда пояснили, что подписанное в декабре кредитное соглашение с "Амурметаллом" предусматривает начало финансирования после выполнения предприятием ряда условий, включая согласование банком плана бюджета компании на 2010 год. Представленные варианты бюджета, по мнению ВЭБа, не обеспечивали выполнение обязательств "Амурметалла" перед кредиторами по мировому соглашению.

29 марта на пресс-конференции полпред президента в ДФО заявил, что предприятие так и не получило финансирование от ВЭБа, причем "по формальным признакам". В итоге на заводе "Амурметалл" 27 марта из-за недовольства работников было остановлено производство. Причина протеста металлургов проста - невыплата зарплаты. Как объяснили работники предприятия, главное требование - это выплата денег за февраль и аванса за март этого года. Заводчане потребовали также погасить январскую задолженность по алиментам.

Производство было остановлено в обед. Официально назвать действия заводчан забастовкой нельзя, так как её главные условия - заранее поставить в известность администрацию, выдвинуть требования, назначить дату и так далее. Здесь же всё произошло спонтанно, начавшись с рабочих ЭСПЦ-2 и сортопрокатного цеха. Далее, присоединившись к недовольным, работу прекратили сотрудники ЖДЦ и других цехов, кроме кислородного и энергоцеха, а также насосных и блока разделения воздуха - их останавливать нельзя, это, по словам сотрудников "Амурметалла", чревато аварией. И лишь в среду, как сообщено в пресс-релизе ВЭБа, на счёт предприятия был направлен обещанный первый транш - в пресс-релизе названа точная сумма в 383 млн руб.

ВЭБ счел целесообразным предоставить первый транш до полного выполнения заемщиком всех обязательств по кредитному соглашению, принимая во внимание тяжелое финансовое состояние "Амурметалла", острую нехватку оборотных средств, грозящую полной остановкой завода. Целью финансирования является завершение инвестиционной программы и восстановление финансовой устойчивости ОАО "Амурметалл", отмечает пресс-служба ВЭБа.