Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Завод сорвался в ожидании денег
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ВЭБа о приобретении 100% акций ОАО "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре, что являлось последней препоной для открытия кредитной линии заводу.
В свою очередь Внешэкономбанк перечислил "Амурметаллу" первый транш кредита в размере 400 млн руб., сообщил в среду премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании возглавляемого им наблюдательного совета ВЭБа. Напомним, что соглашение о кредитовании завода "Амурметалл" в сумме 2,2 млрд рублей было подписано в декабре 2009 года, хотя еще на совещании по развитию Дальнего Востока, которое провел ПУТИН в июле 2009 года, было принято решение, что ВЭБ направит на развитие "Амурметалла" около 5 миллиардов рублей. При этом 100% акций предприятия должны поступить в собственность ВЭБа с правом обратного выкупа по цене приобретения.
В середине февраля этого года полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ константировал: "Амурметалл" не получил обещанной ВЭБом части кредита в 500 млн руб., при том что ему необходим 1 млрд руб. для пополнения оборотных средств. В банке тогда пояснили, что подписанное в декабре кредитное соглашение с "Амурметаллом" предусматривает начало финансирования после выполнения предприятием ряда условий, включая согласование банком плана бюджета компании на 2010 год. Представленные варианты бюджета, по мнению ВЭБа, не обеспечивали выполнение обязательств "Амурметалла" перед кредиторами по мировому соглашению.
29 марта на пресс-конференции полпред президента в ДФО заявил, что предприятие так и не получило финансирование от ВЭБа, причем "по формальным признакам". В итоге на заводе "Амурметалл" 27 марта из-за недовольства работников было остановлено производство. Причина протеста металлургов проста - невыплата зарплаты. Как объяснили работники предприятия, главное требование - это выплата денег за февраль и аванса за март этого года. Заводчане потребовали также погасить январскую задолженность по алиментам.
Производство было остановлено в обед. Официально назвать действия заводчан забастовкой нельзя, так как её главные условия - заранее поставить в известность администрацию, выдвинуть требования, назначить дату и так далее. Здесь же всё произошло спонтанно, начавшись с рабочих ЭСПЦ-2 и сортопрокатного цеха. Далее, присоединившись к недовольным, работу прекратили сотрудники ЖДЦ и других цехов, кроме кислородного и энергоцеха, а также насосных и блока разделения воздуха - их останавливать нельзя, это, по словам сотрудников "Амурметалла", чревато аварией. И лишь в среду, как сообщено в пресс-релизе ВЭБа, на счёт предприятия был направлен обещанный первый транш - в пресс-релизе названа точная сумма в 383 млн руб.
ВЭБ счел целесообразным предоставить первый транш до полного выполнения заемщиком всех обязательств по кредитному соглашению, принимая во внимание тяжелое финансовое состояние "Амурметалла", острую нехватку оборотных средств, грозящую полной остановкой завода. Целью финансирования является завершение инвестиционной программы и восстановление финансовой устойчивости ОАО "Амурметалл", отмечает пресс-служба ВЭБа.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала