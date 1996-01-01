Авиакомпании начали льготные перевозки

Российские авиакомпании с 1 апреля начали льготные авиаперевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно; акция продлится до 31 октября.

"11 российских перевозчиков, заключивших договоры с Росавиацией, приступили к фактической перевозке пассажиров по специальным тарифам по 26 маршрутам между городами на Дальнем Востоке и в европейской части России", - отмечается в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта. В список входят: "Аэрофлот", "Трансаэро", ФГУП ГТК "Россия", авиакомпании "Якутия", "Сибирь", "Владивосток Авиа", "Уральские авиалинии", "Таймыр", "Донавиа", "Новосибирское авиапредприятие" и Мирнинское авиапредприятие "Алроса".

Всего за период с 1 апреля по 31 октября 2010 года по льготным билетам планируется перевезти в два раза больше пассажиров, чем в 2009 году. При этом объем бюджетного финансирования субсидируемых перевозок составляет 2,5 млрд рублей.

Кроме того, условиями применения специальных тарифов, кроме льгот для молодых и старых, предусмотрено предоставление скидок для детей в возрасте от 2 до 12 лет в размере не менее 25% от величины специального тарифа.

Стоимость полета "туда-обратно" варьируется от 4,5 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании и маршрута.