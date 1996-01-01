"Дальсвязь" вводит социальный тариф на Интернет

ОАО "Дальсвязь" вводит на территории ДФО социальный тариф на услуги Интернета, воспользоваться которым с 1 апреля сможет любой желающий.

В частности, в Приморском и Хабаровском краях стоимость социального тарифа на безлимитный Интернет при скорости 128 кбит/сек. составит 500 руб. в месяц, в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях - 1,5 тыс. руб.

Ранее руководство ОАО "Дальсвязь" подчеркивало, что социальный тариф позволит реализовать такие программы, как "Электронное правительство" в регионах ДФО, а также сделает Интернет доступным для еще большего числа жителей Дальнего Востока.