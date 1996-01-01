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Уссурийский кондитерский цех закрыт на 90 суток
Суд в Приморье на 90 суток приостановил работу кондитерского цеха в Уссурийске, пирожными которого, по данным Роспотребназора, на прошлой неделе отравился 61 житель края, сообщила РИА Новости представитель администрации города.
Случаи инфицирования после употребления пирожных - заварного кольца и заварной трубочки со взбитыми сливками производства кондитерского цеха ООО "Примороптторг" были зарегистрированы в Пограничном, Октябрьском районах, Уссурийске. У заболевших подтвержден диагноз "сальмонеллез". Специалисты Роспотребнадзора в кондитерском цехе выявили нарушения санитарных норм и правил: холодильного оборудования недостаточно, в цехе обнаружена продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность, сотрудники цеха не соблюдали сроки прохождения медицинского осмотра. "Установлено, что в офисных, складских и производственных помещениях, занимаемых ООО "Примороптторг", накануне случился пожар, который был потушен собственными силами. После чего предприятие продолжило работу", - сказала представитель администрации Уссурийска.
Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и приостановил работу цеха на 90 суток. За это время на предприятии должны устранить выявленные нарушения.
Врачи уже выписали из больниц первых заболевших. К выписке в ближайшие дни готовятся еще 15 человек. Все пациенты еще три месяца будут оставаться под наблюдением врачей.
Следственные органы 26 марта по факту массового пищевого отравления возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей). Статья предусматривает максимальное наказание до года лишения свободы.
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