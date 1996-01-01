www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Уссурийский кондитерский цех закрыт на 90 суток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Суд в Приморье на 90 суток приостановил работу кондитерского цеха в Уссурийске, пирожными которого, по данным Роспотребназора, на прошлой неделе отравился 61 житель края, сообщила РИА Новости представитель администрации города.

Случаи инфицирования после употребления пирожных - заварного кольца и заварной трубочки со взбитыми сливками производства кондитерского цеха ООО "Примороптторг" были зарегистрированы в Пограничном, Октябрьском районах, Уссурийске. У заболевших подтвержден диагноз "сальмонеллез". Специалисты Роспотребнадзора в кондитерском цехе выявили нарушения санитарных норм и правил: холодильного оборудования недостаточно, в цехе обнаружена продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность, сотрудники цеха не соблюдали сроки прохождения медицинского осмотра. "Установлено, что в офисных, складских и производственных помещениях, занимаемых ООО "Примороптторг", накануне случился пожар, который был потушен собственными силами. После чего предприятие продолжило работу", - сказала представитель администрации Уссурийска.

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и приостановил работу цеха на 90 суток. За это время на предприятии должны устранить выявленные нарушения.

Врачи уже выписали из больниц первых заболевших. К выписке в ближайшие дни готовятся еще 15 человек. Все пациенты еще три месяца будут оставаться под наблюдением врачей.

Следственные органы 26 марта по факту массового пищевого отравления возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей). Статья предусматривает максимальное наказание до года лишения свободы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru