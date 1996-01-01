Свиней на бойню не загонишь

ООО "Дальневосточный агрокомплекс" не выходит на полную мощность. Причина, по словам коммерческого директора Ольги МОРОЗОВОЙ, - в нехватке сырья.

"Мы очень озабочены, тем, что поголовье свиней в крае не растет. Продажи готовой мясопродукции выросли на 25%, и мы могли бы производить больше, но пока сырьевой дефицит решить нельзя. Кроме того, у нас выросли продажи охлажденного мяса, только один рынок "Березка" забирает 800 килограмм в неделю".