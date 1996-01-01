Начальником Владивостокского отделения ДВЖД назначен первый замглавы отделения

Начальником Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") назначен Виталий ЗЕЛЕНЬКО, с января по март 2010 г. исполнявший обязанности начальника отделения. Пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВЖД Александр Артамонов пояснил "ЗР", что предыдущий начальник отделения Евгений АНДРИЯНОВ с 1 января возглавил дирекцию по управлению движением ДВЖД. Виталий Зеленько с января 2006 по сентябрь 2008 г. работал в должности начальника отдела перевозок на Комсомольском отделении ДВЖД, с сентября 2008 г. до января 2010 г. был первым заместителем начальника Владивостокского отделения Дальневосточной магистрали.