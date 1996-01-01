Лермонтовский концентрат ушел в Кабарду

Лермонтовский горно-обогатительный комбинат отправил 119 тонн продукции из Приморья на завод в Нальчике. В Кабардино-Балкарии из концентрата извлекут чистый вольфрам. Это первая после двухлетнего простоя коммерческая отгрузка комбината из приморского монопоселка Светлогорье. "Сделка была заключена с ЗАО "Компания Вольфрам" (Москва). Еще 48 тонн концентрата будет отправлено японской компании Marubeni", - сообщила пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго", в управлении которого находится комбинат.