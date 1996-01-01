"Дальсвязь" планирует в 2010 г. увеличить чистую прибыль на 10%

ОАО "Дальсвязь" планирует по итогам 2010 г. получить 2,405 млрд руб. чистой прибыли, что на 10,2% больше, чем в 2009 г. Компания рассчитывает, что выручка возрастет на 8,7%, до 14,563 млрд руб., а расходы увеличатся на 7,4%, до 11,08 млрд руб. Доля "новых услуг", включая широкополосный доступ в Интернет, в выручке составит 33,6% по сравнению с 28,7% годом ранее. Выручка на линию в 2010 г. ожидается на уровне 10,14 тыс. руб. против 9,11 тыс. руб. По этому показателю "Дальсвязь" лидирует среди всех межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста".