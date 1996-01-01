"АКОС" меняет владельца

ОАО "Дальсвязь" приобретет две сотовые компании - ООО "Беспроводные информационные технологии" ("БИТ") и ЗАО "Интергратор.ру". Как стало известно "ЗР", сделки уже одобрены советом директоров компании.

Московское ЗАО "Интергратор.ру" является владельцем 92,26% акций ЗАО "Акос", оказывающего услуги сотовой связи в Приморском крае в стандартах GSM-1800 и DAMPS.

ООО "БИТ" имеет лицензии на предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM-900 в Чукотском автономном округе, Сахалинской области, Туве и Калмыкии.

Стоит отметить, что все независимые члены совета директоров "Дальсвязи" (4 из 11) голосовали против сделок.